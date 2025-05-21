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Комитет ГД подготовил проект об упрощении продажи долей в ООО

Комитет ГД подготовил проект об упрощении продажи долей в ООО - 21.05.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД подготовил проект об упрощении продажи долей в ООО

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил ко второму чтению законопроект, направленный на упрощение продажи... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T10:25+0300

2025-05-21T10:25+0300

2025-05-21T10:25+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил ко второму чтению законопроект, направленный на упрощение продажи долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО). "Предлагаемые законопроектом изменения в законодательство об ООО позволят ускорить привлечение инвестиций через докапитализацию. В условиях недоступности "длинного" кредитования это позволит привлечь ресурсы для модернизации с финансового рынка", - заявил журналистам председатель комитета Сергей Гаврилов. Он полагает, что законопроект может существенно повлиять на операционные механизмы и управленческую структуру ООО в России. В частности, изменения касаются преимущественного права покупки долей. "Нововведение позволит участникам ООО самостоятельно решать, будет ли данное право применяться в их случае, что может значительно упростить процессы перераспределения долей и, как следствие, привести к более точному реагированию на рыночные изменения", - пояснил депутат. Он напомнил, что сейчас участник ООО, который желает продать свою долю, должен предложить ее сначала другим участникам этого общества. И если они отказываются, только тогда доля может быть продана третьему лицу. "Это предписывает необходимость согласования продажи долей внутри компании, что может замедлять процесс и создавать бюрократические барьеры", - заметил глава комитета. Законопроект допускает включение в устав ООО положений о неприменении преимущественного права покупки доли или ее части в отношении всех или отдельных участников общества. "Это дает участникам свободу договариваться об условиях продажи долей без обязательного предложения их сначала остальным участникам. Такая возможность особенно важна для компаний, которые стремятся к быстрой адаптации к изменениям на рынке и имеют потребность в оперативном привлечении инвестиций или перестройке собственнической структуры", - подчеркнул Гаврилов. Кроме того, закрепляется право участника ООО, планирующего продать свою долю, запросить у общества сведения о лицах, имеющих преимущественное право покупки. Это, по словам парламентария, упрощает процесс продажи, делая его более прозрачным и предсказуемым для всех сторон. На практике такие изменения могут значительно ускорить процессы реорганизации внутри компаний, делая их более привлекательными для инвестиций и партнерства, добавил он. "Например, предположим, что в ООО, действующем в области высоких технологий, один из участников хочет продать свою долю стороннему инвестору, специализирующемуся на финансировании стартапов. По старым правилам, этот процесс мог бы затянуться на месяцы из-за необходимости согласования с другими участниками. С новыми же изменениями, если устав компании позволяет исключить преимущественное право, участник может продать долю намного быстрее, что значительно ускоряет привлечение инвестиций и развитие бизнеса", - пояснил Гаврилов. Все это приводит к возможности динамичного управления корпоративными правами, что в конечном итоге может способствовать росту и развитию как отдельных компаний, так и экономики в целом, резюмировал он.

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бизнес, россия, финансы, госдума