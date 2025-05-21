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Шойгу исполняется 70 лет

Шойгу исполняется 70 лет - 21.05.2025, ПРАЙМ

Шойгу исполняется 70 лет

Секретарю Совета безопасности РФ, Герою России, генералу армии Сергею Шойгу в среду исполняется 70 лет. В отношении него за 10 лет 17 раз – больше, чем против... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T01:52+0300

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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Секретарю Совета безопасности РФ, Герою России, генералу армии Сергею Шойгу в среду исполняется 70 лет. В отношении него за 10 лет 17 раз – больше, чем против других российских государственных деятелей, вводились персональные санкции и бессмысленные судебные решения недружественными странами и международными организациями, сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне – Республика Тыва). В 1994-2012 годах — министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 10 января 2000 года по 7 мая 2000 года — заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр МЧС России). С 11 мая 2012 года — губернатор Московской области. Указом президента РФ от 6 ноября 2012 года назначен министром обороны Российской Федерации. Указом президента от 12 мая 2024 года назначен Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. Постоянный член Совета Безопасности РФ, член Национального антитеррористического комитета, член Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ. Имеет множество государственных наград, среди которых орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами, ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, II и III степени, орден Александра Невского, орден Почета, орден "За личное мужество". "Сергей Шойгу за 10 лет стал самым подсанкционным российским государственным деятелем. Против него 17 раз выносились санкционные, а также не имеющие абсолютно никакой реальной силы, и потому бессмысленные судебные решения", - отметил источник. Он перечислил конкретные факты. "Двадцать второго июля 2014 года суд на Украине возбудил уголовное производство против Сергея Шойгу "за создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Спустя месяц, 22 августа 2014 года, украинский суд возбудил уголовное производство против Сергея Шойгу за якобы преступления "против основ национальной безопасности Украины", - сказал собеседник агентства. Первого сентября 2016 года украинский суд выдал ордер на "задержание" Сергея Шойгу за якобы преступления "против основ национальной безопасности Украины", а 24 июня 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Шойгу за якобы нанесение ударов по украинским гражданским объектам, а также за якобы преступления против человечности. Второго сентября 2015 года Украина внесла Шойгу в санкционный список за "действия", которые якобы создают угрозы "национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины". Шойгу было тогда запрещено въезжать на Украину. Украина 16 мая 2017 года ввела санкции против Шойгу "за посещение Крыма", ему вновь было запрещено въезжать на Украину. Двадцать третьего февраля 2022 года Евросоюз ввел санкции против Шойгу за "действия", которые якобы подрывали и угрожали "территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине". Санкции предусматривали, в числе прочего, запрет на въезд в страны ЕС. США 25 февраля 2022 года внесли Шойгу в свой санкционный список за "операции" в оборонном секторе РФ, а также за "действия", якобы угрожавшие "миру, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины". В соответствии с санкциями запрещался, в частности, въезд в США. Двадцать восьмого февраля 2022 года Канада ввела санкции против Шойгу за участие в "значительных действиях или политике", якобы "подрывающих демократию Украины или угрожающих ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности". Канадцам запрещалось "взаимодействие" с Шойгу. Также 28 февраля 2022 года санкции против Шойгу ввела Австралия – за "действия", якобы "подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Первого марта 2022 года Швейцария внесла Шойгу в санкционный список – за якобы "военные действия в Крыму" и "вторжение" в Украину. В тот же день санкции в отношении Шойгу ввела Япония – "за непосредственное причастие" якобы к "аннексии" Крыма или якобы "дестабилизации" восточной Украины, и к предполагаемой якобы "аннексии" восточных и южных регионов Украины Российской Федерацией. Пятнадцатого марта 2022 года ЕС подтвердил ранее введенные санкции против Шойгу за "роль в военных действиях против Украины". Тогда же Великобритания внесла Шойгу в санкционный список за оказание "поддержки" или "продвижения политики или действий", якобы "дестабилизирующих" Украину или якобы "подрывающих" или "угрожающих" ее "территориальной целостности, суверенитету или независимости". Новая Зеландия 18 марта 2022 года ввела санкции против Шойгу за якобы "одобрение полномасштабного вторжения в Украину". Девятого июня 2022 года Украина ввела санкции в отношении Шойгу на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Седьмого октября 2022 года Япония внесла Шойгу в санкционный список "за присоединение к России новых территорий". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты руководства в Москве, неуклонно расширяется и приближается к границам России. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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общество , украина, рф, крым, сергей шойгу, владимир путин, ес, мчс, нато