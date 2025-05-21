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Госдума ратифицировала договор с Таиландом о выдаче преступников
Госдума ратифицировала договор с Таиландом о выдаче преступников - 21.05.2025, ПРАЙМ
Госдума ратифицировала договор с Таиландом о выдаче преступников
Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор с Таиландом о выдаче людей, которых одна из сторон разыскивает для суда или наказания за преступление. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:38+0300
2025-05-21T12:38+0300
2025-05-21T12:38+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор с Таиландом о выдаче людей, которых одна из сторон разыскивает для суда или наказания за преступление. Ранее проект в ГД внес президент РФ Владимир Путин. Проектом предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче, подписанный в городе Москве 23 октября 2024 года. Договором предусматривается, что стороны обязуются в соответствии с положениями договора выдавать друг другу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны и разыскиваемых запрашивающей стороной для осуществления уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора за совершение преступления, влекущего выдачу.
https://1prime.ru/20250425/tayland-857040783.html
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Общество , РОССИЯ, ТАИЛАНД, РФ, Владимир Путин, Госдума
Госдума ратифицировала договор с Таиландом о выдаче преступников
Госдума ратифицировала договор с Таиландом о выдаче разыскиваемых лиц
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор с Таиландом о выдаче людей, которых одна из сторон разыскивает для суда или наказания за преступление.
Ранее проект в ГД внес президент РФ Владимир Путин.
Проектом предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче, подписанный в городе Москве 23 октября 2024 года.
Договором предусматривается, что стороны обязуются в соответствии с положениями договора выдавать друг другу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны и разыскиваемых запрашивающей стороной для осуществления уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора за совершение преступления, влекущего выдачу.
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