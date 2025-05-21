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В Госдуме прокомментировали новый пакет антироссийских санкций
В Госдуме прокомментировали новый пакет антироссийских санкций - 21.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали новый пакет антироссийских санкций
Новый пакет антироссийских санкций стал ожидаемой реакцией Евросоюза на потепление отношений между Россией и США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T00:43+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций стал ожидаемой реакцией Евросоюза на потепление отношений между Россией и США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний. При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что основным компонентом 18-го пакета санкций против РФ станут меры в энергетике, обещала их быстрое согласование.
"Совет ЕС ожидаемо заявляет о новых санкциях, чтоб хоть что-то сказать, а не стоять с открытым ртом, глядя на потепление отношений России и США", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, санкции уже стали обязательным атрибутом российского государства.
"И тем не менее под все эти истерики куется основа будущего миропорядка. В ЕС понимают, что им отвели роль статиста, а значит и преференций не будет", - подчеркнул депутат.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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В Госдуме прокомментировали новый пакет антироссийских санкций
Депутат Белик назвал новые санкции ЕС ожидаемой реакцией на потепление отношений с США
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций стал ожидаемой реакцией Евросоюза на потепление отношений между Россией и США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний. При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что основным компонентом 18-го пакета санкций против РФ станут меры в энергетике, обещала их быстрое согласование.
"Совет ЕС ожидаемо заявляет о новых санкциях, чтоб хоть что-то сказать, а не стоять с открытым ртом, глядя на потепление отношений России и США", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, санкции уже стали обязательным атрибутом российского государства.
"И тем не менее под все эти истерики куется основа будущего миропорядка. В ЕС понимают, что им отвели роль статиста, а значит и преференций не будет", - подчеркнул депутат.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.