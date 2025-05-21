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В Госдуме рассказали о росте тарифов на электроэнергию

В Госдуме рассказали о росте тарифов на электроэнергию - 21.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о росте тарифов на электроэнергию

В России с 1 июля тарифы на электроэнергию будут проиндексированы на 12,6%, а через год - на 9,3%, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T02:32+0300

2025-05-21T02:32+0300

2025-05-21T02:32+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. В России с 1 июля тарифы на электроэнергию будут проиндексированы на 12,6%, а через год - на 9,3%, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 12,6%, с июля 2026 года - на 9,3%, с 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9%, с июля 2028 года - 4,9%. Такой прогноз дает Минэкономразвития России", - сказал Кошелев. По словам парламентария, рост цены ожидается за счет увеличения инвестиций в строительство новой генерации и роста тарифа на передачу электроэнергии. "В 2022 году, по данным Минэнерго России, у 54% из зарегистрированных в РФ 1683 территориальных сетевых организаций (ТСО) не было инвестиционных программ развития. Многие ТСО не соответствовали требованиям по надежности энергоснабжения, но при этом получали высокую тарифную выручку на своих потребителях. Поэтому было принято разумное решение сократить количество ТСО и определить для них четкие критерии соответствия по количеству персонала, оборудования и возможности быстрого устранения аварий, а также по протяжённости сетей и трансформаторной мощности оборудования. На сегодняшний день осталось 619 ТСО, которые имеют право на получение тарифа", - добавил он. Кошелев подчеркнул, что контроль за ТСО также будет усилен. "С 1 января 2025 года в субъектах РФ определены системообразующие территориальные сетевые организации: они будут участвовать в рассмотрении всех инвестпрограмм сетевых компаний в своих регионах, а также выполнять функции "единого окна" при оплате услуг по передаче электроэнергии", - заключил он.

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