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В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать о испытаниях на полях - 21.05.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать о испытаниях на полях
В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать о испытаниях на полях - 21.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать о испытаниях на полях
Депутат ГД Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил предусмотреть в законодательстве обязанность юрлиц информировать население о проведении испытаний... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T04:30+0300
2025-05-21T04:30+0300
общество
экономика
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Депутат ГД Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил предусмотреть в законодательстве обязанность юрлиц информировать население о проведении испытаний пестицидов и агрохимикатов на полях и ужесточить ответственность за неинформирование о соответствующей работе в целом. "В законодательстве на данный момент отсутствует обязанность юридических лиц по информированию населения ближайших населенных пунктов и размещению в открытом доступе данных о проведении полевых испытаний пестицидов и агрохимикатов. Ко мне регулярно обращаются пчеловоды из Омска и Новосибирска с тревожными новостями о том, что использование пестицидов без соответствующего информирования вредит их хозяйствам", - сказал он РИА Новости. По его словам, в результате потребления опыленных цветков растений сотнями гибнут пчелы, что сказывается не только на локальном производстве, но ставит под угрозу баланс всей экосистемы. "Предлагаю в законодательстве предусмотреть соответствующую обязанность для организаций, осуществляющих значимые, но зачастую опасные испытания пестицидов и агрохимикатов на полях и ужесточить ответственность за неинформирование о соответствующей работе в целом", - добавил парламентарий.
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общество
Общество , Экономика
04:30 21.05.2025
 
В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать о испытаниях на полях

Депутат Антропенко предложил ужесточить ответственность за неинформирование о испытаниях

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Депутат ГД Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил предусмотреть в законодательстве обязанность юрлиц информировать население о проведении испытаний пестицидов и агрохимикатов на полях и ужесточить ответственность за неинформирование о соответствующей работе в целом.
"В законодательстве на данный момент отсутствует обязанность юридических лиц по информированию населения ближайших населенных пунктов и размещению в открытом доступе данных о проведении полевых испытаний пестицидов и агрохимикатов. Ко мне регулярно обращаются пчеловоды из Омска и Новосибирска с тревожными новостями о том, что использование пестицидов без соответствующего информирования вредит их хозяйствам", - сказал он РИА Новости.
По его словам, в результате потребления опыленных цветков растений сотнями гибнут пчелы, что сказывается не только на локальном производстве, но ставит под угрозу баланс всей экосистемы.
"Предлагаю в законодательстве предусмотреть соответствующую обязанность для организаций, осуществляющих значимые, но зачастую опасные испытания пестицидов и агрохимикатов на полях и ужесточить ответственность за неинформирование о соответствующей работе в целом", - добавил парламентарий.
 
ЭкономикаОбщество
 
 
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