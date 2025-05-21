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В Госдуме не поддержали увеличение лимита выплат по ОСАГО

В Госдуме не поддержали увеличение лимита выплат по ОСАГО - 21.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме не поддержали увеличение лимита выплат по ОСАГО

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об увеличении предельных сумм выплат по договору обязательного... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T11:26+0300

2025-05-21T11:26+0300

2025-05-21T11:26+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об увеличении предельных сумм выплат по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Документ внесен группой депутатов от ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой. Он увеличивает с 500 тысяч до 650 тысяч рублей лимит выплат по договору ОСАГО при возмещении вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего, а в отношении их имущества – с 400 тысяч до 520 тысяч. Кроме того, с 475 тысяч до 617 тысяч рублей повышается сумма, которую вправе получить родственники погибших в ДТП, а на возмещение расходов на погребение – с 25 тысяч до 30 тысяч. При этом предусматривается, что реализация положений законопроекта не влечет за собой увеличения предельных размеров базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и коэффициентов страховых тарифов. Принятие законопроекта, по мнению его авторов, позволит защитить права граждан, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а также повысить доверие к этому виду обязательного страхования. Однако правительство РФ также не поддержало законопроект, полагая, что увеличение страховых сумм и размеров компенсационных выплат по договору ОСАГО "должно сопровождаться экономически обоснованным изменением Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых тарифов". По предварительным оценкам Банка России, предлагаемое законопроектом увеличение страховых сумм потребует увеличения размеров базовых ставок страховых тарифов на величину до 10% для всех владельцев транспортных средств. "Предусматриваемый законопроектом запрет на повышение предельных размеров базовых ставок страховых тарифов, необходимое для соблюдения экономической сбалансированности системы обязательного страхования, создаст угрозу для финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков и приведет к снижению уровня доступности обязательного страхования", - сказано также в официальном отзыве кабмина.

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