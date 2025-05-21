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ГД ратифицировала договор с Сейшелами о помощи по уголовным делам

ГД ратифицировала договор с Сейшелами о помощи по уголовным делам - 21.05.2025, ПРАЙМ

ГД ратифицировала договор с Сейшелами о помощи по уголовным делам

Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор с Сейшельскими Островами о взаимной правовой помощи по уголовным делам. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T12:27+0300

2025-05-21T12:27+0300

2025-05-21T12:27+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор с Сейшельскими Островами о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Ранее проект в ГД внес президент РФ Владимир Путин. Проектом федерального закона предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в Санкт-Петербурге 27 июля 2023 года. В документе отмечается, что договором предусматривается оказание друг другу взаимной правовой помощи по уголовным делам в соответствии с договором, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих сторон.

https://1prime.ru/20250507/putin-857347500.html

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россия, госдума