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В ГД внесут проект об увеличении ответственности за навязывание допуслуг

В ГД внесут проект об увеличении ответственности за навязывание допуслуг - 21.05.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект об увеличении ответственности за навязывание допуслуг

Проект об увеличении до миллиона рублей ответственности за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщил... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T18:22+0300

2025-05-21T18:22+0300

2025-05-21T18:22+0300

экономика

госдума

бизнес

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Проект об увеличении до миллиона рублей ответственности за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщил РИА Новости член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Проект поправок в КоАП РФ, подготовленный комитетом Госдумы по промышленности и торговле, предлагает существенное усиление административной ответственности за навязывание дополнительных товаров, работ или услуг потребителям. Это продолжение курса, заданного законом № 69-ФЗ от 7 апреля 2025 года, который закрепил прямой запрет на принудительное включение дополнительных позиций в состав договора купли-продажи или оказания услуг. Теперь предлагается подкрепить эту норму штрафными санкциями, размер которых кратно возрастает по сравнению с действующим порядком", - сказал Говырин. По словам депутата, если ранее ответственность по части 2.1 статьи 14.8 Кодекса об административных правонарушениях ограничивалась суммами от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч для юридических, то новая редакция увеличивает эти размеры. Штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц. "Такое усиление объясняется тем, что прежние санкции фактически теряли сдерживающий эффект на фоне коммерческих выгод от навязывания ненужных опций. Особенно это актуально для онлайн-сервисов, страховых агентов, автодилеров, банков и операторов сотовой связи, в деятельности которых подобные схемы встречаются регулярно", - отметил он. Парламентарий подчеркнул, что правовое регулирование дополняется рядом новых ограничений: теперь согласие на покупку дополнительного товара должно быть выражено в письменной форме. "Автоматическая галочка в интерфейсе или предустановленный пункт договора больше не считаются действительным согласием. Это лишает бизнес технических лазеек, которые раньше позволяли оформлять "добровольное" согласие за потребителя. В свою очередь, покупатель получил право не оплачивать или требовать возврата за навязанные позиции", - рассказал Говырин. По его мнению, предложенные поправки имеют потенциал изменить баланс в спорах с продавцами: при наличии доказательств автоматического включения допуслуг шансы на удовлетворение иска со стороны потребителя возрастают. "Это актуализирует и судебную практику, особенно в сфере взыскания сумм по ст. 14.8 КоАП и оспаривания договорных условий. При этом резкое увеличение штрафов может вызвать у представителей бизнеса необходимость пересмотра стандартных процедур взаимодействия с клиентами, включая обновление типовых договоров, интерфейсов онлайн-продаж и обучения сотрудников", - сообщил депутат. По его словам, законопроект подчеркивает, что согласие потребителя — не формальность, а юридически значимое действие, переход на такую модель взаимодействия будет означать, что маркетинговые приемы перестают быть зоной неконтролируемого давления на клиента. "В совокупности с уже вступающими в силу изменениями в Закон о защите прав потребителей, эти меры направлены на перераспределение рисков — с потребителя на бизнес, который предлагает товар или услугу", - добавил Говырин.

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госдума, бизнес