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Грузия увеличила поставки картофеля на российский рынок
Грузия увеличила поставки картофеля на российский рынок - 21.05.2025, ПРАЙМ
Грузия увеличила поставки картофеля на российский рынок
Грузия в апреле увеличила поставки картофеля на российский рынок до рекордных 6,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости по данным грузинской статслужбы. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T03:47+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Грузия в апреле увеличила поставки картофеля на российский рынок до рекордных 6,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, грузинские компании в середине весны отгрузили в Россию 16,3 тысячи тонн картофеля на 6,8 миллиона долларов. В прошлом году в апреле поставок не было, при этом за месяц они увеличились в 1,4 раза в денежном выражении и на треть в физическом.
Россия уже третий месяц подряд является основным покупателем грузинского картофеля, при этом с начала года закупки уже достигли 42 тысяч тонн на 16,9 миллиона долларов. На российский рынок приходится уже почти две трети от экспорта Грузии.
Помимо России, эту продукцию у Грузии главным образом приобретают Азербайджан (20,2 тысячи тонн) и Армения (3,4 тысячи тонн). Также небольшие закупки были у Казахстана, Туркмении, Молдавии и Узбекистана.
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бизнес, мировая экономика, грузия, москва, азербайджан
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ГРУЗИЯ, МОСКВА, АЗЕРБАЙДЖАН
Грузия увеличила поставки картофеля на российский рынок
Грузия в апреле увеличила поставки картофеля на российский рынок до рекордных $6,8 млн
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Грузия в апреле увеличила поставки картофеля на российский рынок до рекордных 6,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, грузинские компании в середине весны отгрузили в Россию 16,3 тысячи тонн картофеля на 6,8 миллиона долларов. В прошлом году в апреле поставок не было, при этом за месяц они увеличились в 1,4 раза в денежном выражении и на треть в физическом.
Россия уже третий месяц подряд является основным покупателем грузинского картофеля, при этом с начала года закупки уже достигли 42 тысяч тонн на 16,9 миллиона долларов. На российский рынок приходится уже почти две трети от экспорта Грузии.
Помимо России, эту продукцию у Грузии главным образом приобретают Азербайджан (20,2 тысячи тонн) и Армения (3,4 тысячи тонн). Также небольшие закупки были у Казахстана, Туркмении, Молдавии и Узбекистана.