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В России могут ввести плату для компаний за доступ к ИЭП

В России могут ввести плату для компаний за доступ к ИЭП - 21.05.2025, ПРАЙМ

В России могут ввести плату для компаний за доступ к ИЭП

Минцифры предлагает ввести для коммерческих компаний плату за запросы через инфраструктуру электронного правительства (ИЭП) - это позволит повысить качество... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T22:22+0300

2025-05-21T22:22+0300

2025-05-21T22:22+0300

экономика

минцифры

россия

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минцифры предлагает ввести для коммерческих компаний плату за запросы через инфраструктуру электронного правительства (ИЭП) - это позволит повысить качество оказываемых услуг, сообщили в пресс-службе министерства, комментируя соответствующий проект постановления. "Для коммерческих компаний вводится плата за пользование инфраструктурой электронного правительства. Стремясь к повышению качества оказания своих услуг, коммерческие организации активно запрашивают данные посредством инфраструктуры электронного правительства. Количество запросов от них постоянно растёт. Федеральным законом предусмотрено полномочие правительства по установлению для них платы за использование инфраструктуры", - сказали в пресс-службе. В Минцифры обратили внимание на то, что плата не будет взиматься с обычных граждан и организаций, получающих услуги - изменения коснутся тех компаний, которые для оказания услуг своим клиентам обмениваются сведениями с ИЭП. Плата за тариф будет взиматься в размере 4,94 рубля за один запрос, она будет производиться раз в квартал. "Дополнительные средства пойдут на расширение возможностей ИЭП, повышения скорости предоставления данных и безопасности. Таким образом, у компаний появится больше возможностей для развития их сервисов", - добавили в Минцифры. Определяя стоимость запроса, министерство ориентировалось на нагрузку на инфраструктуру электронного правительства, а также потребность в финансировании мероприятий по развитию и сопровождению информационных систем, используемых при предоставлении государственных услуг, для обеспечения их бесперебойной и эффективной работы. "Компании обращаются к ИЭП для оказания услуг гражданам и юрлицам. Например, банки запрашивают данные о штрафах клиентов, чтобы они могли оплатить их прямо в банковском приложении. Страховые компании упрощают оформление продуктов, позволяя гражданам делиться информацией из цифрового профиля вместо ручного заполнения множества полей", - добавили в Минцифры.

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минцифры, россия