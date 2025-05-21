Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России могут ввести плату для компаний за доступ к ИЭП - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250521/iep-857804151.html
В России могут ввести плату для компаний за доступ к ИЭП
В России могут ввести плату для компаний за доступ к ИЭП - 21.05.2025, ПРАЙМ
В России могут ввести плату для компаний за доступ к ИЭП
Минцифры предлагает ввести для коммерческих компаний плату за запросы через инфраструктуру электронного правительства (ИЭП) - это позволит повысить качество... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T22:22+0300
2025-05-21T22:22+0300
экономика
минцифры
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83879/33/838793332_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_292455d3e4919f51922e7b2e4c9ae1eb.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минцифры предлагает ввести для коммерческих компаний плату за запросы через инфраструктуру электронного правительства (ИЭП) - это позволит повысить качество оказываемых услуг, сообщили в пресс-службе министерства, комментируя соответствующий проект постановления. "Для коммерческих компаний вводится плата за пользование инфраструктурой электронного правительства. Стремясь к повышению качества оказания своих услуг, коммерческие организации активно запрашивают данные посредством инфраструктуры электронного правительства. Количество запросов от них постоянно растёт. Федеральным законом предусмотрено полномочие правительства по установлению для них платы за использование инфраструктуры", - сказали в пресс-службе. В Минцифры обратили внимание на то, что плата не будет взиматься с обычных граждан и организаций, получающих услуги - изменения коснутся тех компаний, которые для оказания услуг своим клиентам обмениваются сведениями с ИЭП. Плата за тариф будет взиматься в размере 4,94 рубля за один запрос, она будет производиться раз в квартал. "Дополнительные средства пойдут на расширение возможностей ИЭП, повышения скорости предоставления данных и безопасности. Таким образом, у компаний появится больше возможностей для развития их сервисов", - добавили в Минцифры. Определяя стоимость запроса, министерство ориентировалось на нагрузку на инфраструктуру электронного правительства, а также потребность в финансировании мероприятий по развитию и сопровождению информационных систем, используемых при предоставлении государственных услуг, для обеспечения их бесперебойной и эффективной работы. "Компании обращаются к ИЭП для оказания услуг гражданам и юрлицам. Например, банки запрашивают данные о штрафах клиентов, чтобы они могли оплатить их прямо в банковском приложении. Страховые компании упрощают оформление продуктов, позволяя гражданам делиться информацией из цифрового профиля вместо ручного заполнения множества полей", - добавили в Минцифры.
https://1prime.ru/20250321/mfts-855984923.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83879/33/838793332_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7959e7a445e747b407db1ab7ea66bf65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минцифры, россия
Экономика, Минцифры, РОССИЯ
22:22 21.05.2025
 
В России могут ввести плату для компаний за доступ к ИЭП

В РФ могут ввести плату для компаний за доступ к инфраструктуре электронного правительства

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинцифры
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минцифры предлагает ввести для коммерческих компаний плату за запросы через инфраструктуру электронного правительства (ИЭП) - это позволит повысить качество оказываемых услуг, сообщили в пресс-службе министерства, комментируя соответствующий проект постановления.
"Для коммерческих компаний вводится плата за пользование инфраструктурой электронного правительства. Стремясь к повышению качества оказания своих услуг, коммерческие организации активно запрашивают данные посредством инфраструктуры электронного правительства. Количество запросов от них постоянно растёт. Федеральным законом предусмотрено полномочие правительства по установлению для них платы за использование инфраструктуры", - сказали в пресс-службе.
В Минцифры обратили внимание на то, что плата не будет взиматься с обычных граждан и организаций, получающих услуги - изменения коснутся тех компаний, которые для оказания услуг своим клиентам обмениваются сведениями с ИЭП.
Флагманский центр Мои документы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Правительство предоставило МФЦ новые возможности для электронной подписи
21 марта, 10:19
Плата за тариф будет взиматься в размере 4,94 рубля за один запрос, она будет производиться раз в квартал. "Дополнительные средства пойдут на расширение возможностей ИЭП, повышения скорости предоставления данных и безопасности. Таким образом, у компаний появится больше возможностей для развития их сервисов", - добавили в Минцифры.
Определяя стоимость запроса, министерство ориентировалось на нагрузку на инфраструктуру электронного правительства, а также потребность в финансировании мероприятий по развитию и сопровождению информационных систем, используемых при предоставлении государственных услуг, для обеспечения их бесперебойной и эффективной работы.
"Компании обращаются к ИЭП для оказания услуг гражданам и юрлицам. Например, банки запрашивают данные о штрафах клиентов, чтобы они могли оплатить их прямо в банковском приложении. Страховые компании упрощают оформление продуктов, позволяя гражданам делиться информацией из цифрового профиля вместо ручного заполнения множества полей", - добавили в Минцифры.
 
ЭкономикаМинцифрыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала