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Импорт Японии из России в апреле вырос на 9910,7%
Импорт Японии из России в апреле вырос на 9910,7% - 21.05.2025, ПРАЙМ
Импорт Японии из России в апреле вырос на 9910,7%
Импорт Японией из России зерна и зерновых в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 9910,7%, СПГ - на 22,2%, цветных металлов - на 206%,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T03:38+0300
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ТОКИО, 21 мая - ПРАЙМ. Импорт Японией из России зерна и зерновых в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 9910,7%, СПГ - на 22,2%, цветных металлов - на 206%, такие данные таможни за апрель приводит японское министерство финансов в среду.
Импорт в Японию рыбы из РФ вырос на 5,7%. При этом на 50% сократился импорт овощей, железа и стали - на 90,1%.
Экспорт из Японии в Россию в апреле сократился на 3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 30,54 миллиарда иен (211,7 миллиона долларов). Импорт в Японию из России вырос на 5,6% и составил 57,18 миллиарда иен (396,36 миллиона долларов).
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Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Токио, РФ
Импорт Японии из России в апреле вырос на 9910,7%
Минфин Японии: импорт из России зерна и зерновых в апреле вырос на 9910,7%
ТОКИО, 21 мая - ПРАЙМ. Импорт Японией из России зерна и зерновых в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 9910,7%, СПГ - на 22,2%, цветных металлов - на 206%, такие данные таможни за апрель приводит японское министерство финансов в среду.
Импорт в Японию рыбы из РФ вырос на 5,7%. При этом на 50% сократился импорт овощей, железа и стали - на 90,1%.
Экспорт из Японии в Россию в апреле сократился на 3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 30,54 миллиарда иен (211,7 миллиона долларов). Импорт в Японию из России вырос на 5,6% и составил 57,18 миллиарда иен (396,36 миллиона долларов).