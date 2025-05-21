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Фондовые индексы Европы снижаются на данных по инфляции в Британии
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по инфляции в Британии - 21.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по инфляции в Британии
Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после выхода статистики по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:23+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после выхода статистики по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,04% - до 8 778,03 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,64%, до 7 891,44 пункта, немецкий DAX опускался на 0,17%, до 23 977,39 пункта. Ранее в среду Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) опубликовало данные по инфляции в Великобритании. Годовая инфляция по итогам апреля достигла максимального с января 2024 года уровня в 3,5% с 2,6% месяцем ранее, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Данные по инфляции, вероятно, исключают снижение ставки Банком Англии в июне и означают, что смягчение политики регулятора в августе еще совсем не определено, считает директор по экономике Institute of Chartered Accountants in England and Wales Сурен Тиру (Suren Thiru), мнение которого приводит агентство Блумберг. Акции британской JD Sports Fashion снижаются в цене примерно 7% в среду после объявления финансовых показателей за 2024-2025 финансовый год. Прибыль до вычета налогов составила 715 миллионов фунтов стерлингов (956 миллионов долларов), что ниже показателя годом ранее на 11,8%.
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рынок, индексы, торги, великобритания, европа, dax, банк англии
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, DAX, Банк Англии
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по инфляции в Британии
Фондовые индексы Европы снижаются после выхода статистики по инфляции в Великобритании
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после выхода статистики по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,04% - до 8 778,03 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,64%, до 7 891,44 пункта, немецкий DAX опускался на 0,17%, до 23 977,39 пункта.
Ранее в среду Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) опубликовало данные по инфляции в Великобритании. Годовая инфляция по итогам апреля достигла максимального с января 2024 года уровня в 3,5% с 2,6% месяцем ранее, что оказалось выше ожиданий аналитиков.
Данные по инфляции, вероятно, исключают снижение ставки Банком Англии в июне и означают, что смягчение политики регулятора в августе еще совсем не определено, считает директор по экономике Institute of Chartered Accountants in England and Wales Сурен Тиру (Suren Thiru), мнение которого приводит агентство Блумберг.
Акции британской JD Sports Fashion снижаются в цене примерно 7% в среду после объявления финансовых показателей за 2024-2025 финансовый год. Прибыль до вычета налогов составила 715 миллионов фунтов стерлингов (956 миллионов долларов), что ниже показателя годом ранее на 11,8%.
Фондовые индексы Европы завершили торги ростом