Фондовые индексы Европы снижаются на данных по инфляции в Британии

2025-05-21T12:23+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после выхода статистики по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,04% - до 8 778,03 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,64%, до 7 891,44 пункта, немецкий DAX опускался на 0,17%, до 23 977,39 пункта. Ранее в среду Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) опубликовало данные по инфляции в Великобритании. Годовая инфляция по итогам апреля достигла максимального с января 2024 года уровня в 3,5% с 2,6% месяцем ранее, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Данные по инфляции, вероятно, исключают снижение ставки Банком Англии в июне и означают, что смягчение политики регулятора в августе еще совсем не определено, считает директор по экономике Institute of Chartered Accountants in England and Wales Сурен Тиру (Suren Thiru), мнение которого приводит агентство Блумберг. Акции британской JD Sports Fashion снижаются в цене примерно 7% в среду после объявления финансовых показателей за 2024-2025 финансовый год. Прибыль до вычета налогов составила 715 миллионов фунтов стерлингов (956 миллионов долларов), что ниже показателя годом ранее на 11,8%.

