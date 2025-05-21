https://1prime.ru/20250521/inflyatsiya-857775604.html
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5%
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5% - 21.05.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5%
Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля ускорилась до 3,5% с 2,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:07+0300
2025-05-21T09:07+0300
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экономика
великобритания
инфляция
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля ускорилась до 3,5% с 2,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). В месячном выражении потребительские цены за апрель выросли на 1,2% после роста на 0,3% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию на уровне 3,3%, месячную - в 1,1%.
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великобритания, инфляция
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, инфляция
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5%
Годовая инфляция в Великобритании в апреле ускорилась до 3,5% с 2,6% месяцем ранее
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля ускорилась до 3,5% с 2,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
В месячном выражении потребительские цены за апрель выросли на 1,2% после роста на 0,3% месяцем ранее.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию на уровне 3,3%, месячную - в 1,1%.
ЦБ рассчитывает добиться цели по инфляции без кредитного сжатия