https://1prime.ru/20250521/inflyatsiya-857775604.html

Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5%

Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5% - 21.05.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5%

Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля ускорилась до 3,5% с 2,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T09:07+0300

2025-05-21T09:07+0300

2025-05-21T09:07+0300

экономика

великобритания

инфляция

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля ускорилась до 3,5% с 2,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). В месячном выражении потребительские цены за апрель выросли на 1,2% после роста на 0,3% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию на уровне 3,3%, месячную - в 1,1%.

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великобритания

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великобритания, инфляция