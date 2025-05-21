https://1prime.ru/20250521/inflyatsiya-857801673.html
Инфляция в России с 13 по 19 мая составила 0,07 процента
Инфляция в России с 13 по 19 мая составила 0,07 процента - 21.05.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России с 13 по 19 мая составила 0,07 процента
Инфляция в России за период с 13 по 19 мая составила 0,07% после 0,06% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,27%, следует из данных Росстата. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T19:44+0300
2025-05-21T19:44+0300
2025-05-21T19:44+0300
экономика
инфляция в россии
росстат
россия
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 13 по 19 мая составила 0,07% после 0,06% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,27%, следует из данных Росстата. "За период с 13 по 19 мая 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,07%, с начала месяца – 100,15%, с начала года – 103,27%", - говорится в публикации статведомства. Снижение цен на плодоовощную продукцию на отчетной неделе продолжило ускоряться и в среднем составило 1,1% после 0,6% и 0,3% в предыдущие две недели. В частности, огурцы подешевели на 10,4%, помидоры - на 7,6%, бананы - на 1,5%. Одновременно с этим выросли цены на свеклу - на 5,3%, капусту - на 4,5%, морковь - на 4,4%, лук - на 2,5%, картофель - на 1,7%, яблоки - на 1,1%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) на неделе с 13 по 19 мая подорожали: мясо кур - на 1,3%, сосиски, сардельки - на 0,5%, говядина, вареные колбасы, мороженая рыба, маргарин, овощные консервы для детского питания, печенье, макаронные изделия - на 0,3%, баранина, свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы и фруктово-ягодные консервы для детского питания, хлеб и чай - на 0,2%, молоко (ультрапастеризованное), сухие молочные смеси для детского питания, сыры, вермишель и соль - на 0,1%. За этот же период подешевели: яйца - на 1,8%, гречка и рис - на 0,4%, подсолнечное масло - на 0,2%, сливочное масло, сметана, творог и пшено - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты - на 0,4%, пеленки для новорожденных, детские подгузники и сухие корма для домашних животных - на 0,3%, туалетное мыло, спички и зубные щетки - на 0,2%, туалетная бумагу и стиральные порошки - на 0,1%. Снизились цены на гигиенические прокладки - на 0,2%. Смартфоны на отчетной неделе подорожали на 0,9%, электропылесосы - на 0,5%, телевизоры напротив подешевели - на 0,3%. Стоимость новых отечественных автомобилей выросла на 0,03%, иностранных - практически не изменилась. Бензин прибавил в цене за неделю 0,1%, цена дизельного топлива выросла на 0,04%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Так, корвалол подорожал на 1,1%, левомеколь и лизобакт - на 0,3%, нимесулид - на 0,1%. Снизились цены на пенталгин - на 0,8%, валидол - на 0,2%, активированный уголь и трекрезан - на 0,1%.
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инфляция в россии, росстат, россия
Экономика, инфляция в России, Росстат, РОССИЯ
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 13 по 19 мая составила 0,07% после 0,06% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,27%, следует из данных Росстата.
"За период с 13 по 19 мая 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,07%, с начала месяца – 100,15%, с начала года – 103,27%", - говорится в публикации статведомства.
Снижение цен на плодоовощную продукцию на отчетной неделе продолжило ускоряться и в среднем составило 1,1% после 0,6% и 0,3% в предыдущие две недели. В частности, огурцы подешевели на 10,4%, помидоры - на 7,6%, бананы - на 1,5%. Одновременно с этим выросли цены на свеклу - на 5,3%, капусту - на 4,5%, морковь - на 4,4%, лук - на 2,5%, картофель - на 1,7%, яблоки - на 1,1%.
МЭР РФ сообщил о падении инфляции ниже двузначных значений, до 9,9%
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) на неделе с 13 по 19 мая подорожали: мясо кур - на 1,3%, сосиски, сардельки - на 0,5%, говядина, вареные колбасы, мороженая рыба, маргарин, овощные консервы для детского питания, печенье, макаронные изделия - на 0,3%, баранина, свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы и фруктово-ягодные консервы для детского питания, хлеб и чай - на 0,2%, молоко (ультрапастеризованное), сухие молочные смеси для детского питания, сыры, вермишель и соль - на 0,1%.
За этот же период подешевели: яйца - на 1,8%, гречка и рис - на 0,4%, подсолнечное масло - на 0,2%, сливочное масло, сметана, творог и пшено - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты - на 0,4%, пеленки для новорожденных, детские подгузники и сухие корма для домашних животных - на 0,3%, туалетное мыло, спички и зубные щетки - на 0,2%, туалетная бумагу и стиральные порошки - на 0,1%. Снизились цены на гигиенические прокладки - на 0,2%.
Смартфоны на отчетной неделе подорожали на 0,9%, электропылесосы - на 0,5%, телевизоры напротив подешевели - на 0,3%. Стоимость новых отечественных автомобилей выросла на 0,03%, иностранных - практически не изменилась. Бензин прибавил в цене за неделю 0,1%, цена дизельного топлива выросла на 0,04%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Так, корвалол подорожал на 1,1%, левомеколь и лизобакт - на 0,3%, нимесулид - на 0,1%. Снизились цены на пенталгин - на 0,8%, валидол - на 0,2%, активированный уголь и трекрезан - на 0,1%.