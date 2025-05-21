https://1prime.ru/20250521/kallas-857776919.html

"Она лжет". На Западе обрушились на Каллас из-за слов о санкциях против РФ

"Она лжет". На Западе обрушились на Каллас из-за слов о санкциях против РФ - 21.05.2025, ПРАЙМ

"Она лжет". На Западе обрушились на Каллас из-за слов о санкциях против РФ

Журналист Чей Боуз обвинил главу евродипломатии Каю Каллас во лжи и неспособности к дипломатической работе из-за ее слов о санкциях против России. Об этом она... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T09:33+0300

2025-05-21T09:33+0300

2025-05-21T09:33+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз обвинил главу евродипломатии Каю Каллас во лжи и неспособности к дипломатической работе из-за ее слов о санкциях против России. Об этом она написал в социальной сети Х.Ранее Каллас отмечала, что американская сторона работает над рестрикциями против Москвы. Тем не менее, президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего хорошего в санкциях против Москвы."Кая Каллас лжет о том, что Америка "согласилась" на санкции. США отказались присоединиться к ЕС в вопросе ужесточения санкций", — отметил он.Боуз также подчеркнул, что своим поведением Каллас демонстрирует свою неспособность к какой-либо форме дипломатической разведки.

https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857765538.html

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