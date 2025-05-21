Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Она лжет". На Западе обрушились на Каллас из-за слов о санкциях против РФ - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250521/kallas-857776919.html
"Она лжет". На Западе обрушились на Каллас из-за слов о санкциях против РФ
"Она лжет". На Западе обрушились на Каллас из-за слов о санкциях против РФ - 21.05.2025, ПРАЙМ
"Она лжет". На Западе обрушились на Каллас из-за слов о санкциях против РФ
Журналист Чей Боуз обвинил главу евродипломатии Каю Каллас во лжи и неспособности к дипломатической работе из-за ее слов о санкциях против России. Об этом она... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:33+0300
2025-05-21T09:33+0300
политика
ес
запад
кая каллас
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845788319_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_43101cdc536bb6805a57422eed52b964.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз обвинил главу евродипломатии Каю Каллас во лжи и неспособности к дипломатической работе из-за ее слов о санкциях против России. Об этом она написал в социальной сети Х.Ранее Каллас отмечала, что американская сторона работает над рестрикциями против Москвы. Тем не менее, президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего хорошего в санкциях против Москвы."Кая Каллас лжет о том, что Америка "согласилась" на санкции. США отказались присоединиться к ЕС в вопросе ужесточения санкций", — отметил он.Боуз также подчеркнул, что своим поведением Каллас демонстрирует свою неспособность к какой-либо форме дипломатической разведки.
https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857765538.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845788319_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_53009b27f520bf8454cc3f435338dac0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, запад, кая каллас
Политика, ЕС, ЗАПАД, Кая Каллас
09:33 21.05.2025
 
"Она лжет". На Западе обрушились на Каллас из-за слов о санкциях против РФ

Журналист Боуз обвинил Каллас во лжи из-за слов о США и санкциях против России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз обвинил главу евродипломатии Каю Каллас во лжи и неспособности к дипломатической работе из-за ее слов о санкциях против России. Об этом она написал в социальной сети Х.
Ранее Каллас отмечала, что американская сторона работает над рестрикциями против Москвы. Тем не менее, президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего хорошего в санкциях против Москвы.
"Кая Каллас лжет о том, что Америка "согласилась" на санкции. США отказались присоединиться к ЕС в вопросе ужесточения санкций", — отметил он.
Боуз также подчеркнул, что своим поведением Каллас демонстрирует свою неспособность к какой-либо форме дипломатической разведки.
Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Каллас изложила свою версию, как санкции против РФ отразились на Евросоюзе
Вчера, 20:47
 
ПолитикаЕСЗАПАДКая Каллас
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала