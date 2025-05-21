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"Она лжет". На Западе обрушились на Каллас из-за слов о санкциях против РФ
"Она лжет". На Западе обрушились на Каллас из-за слов о санкциях против РФ - 21.05.2025, ПРАЙМ
"Она лжет". На Западе обрушились на Каллас из-за слов о санкциях против РФ
Журналист Чей Боуз обвинил главу евродипломатии Каю Каллас во лжи и неспособности к дипломатической работе из-за ее слов о санкциях против России. Об этом она... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:33+0300
2025-05-21T09:33+0300
2025-05-21T09:33+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз обвинил главу евродипломатии Каю Каллас во лжи и неспособности к дипломатической работе из-за ее слов о санкциях против России. Об этом она написал в социальной сети Х.Ранее Каллас отмечала, что американская сторона работает над рестрикциями против Москвы. Тем не менее, президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего хорошего в санкциях против Москвы."Кая Каллас лжет о том, что Америка "согласилась" на санкции. США отказались присоединиться к ЕС в вопросе ужесточения санкций", — отметил он.Боуз также подчеркнул, что своим поведением Каллас демонстрирует свою неспособность к какой-либо форме дипломатической разведки.
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ес, запад, кая каллас
Политика, ЕС, ЗАПАД, Кая Каллас
"Она лжет". На Западе обрушились на Каллас из-за слов о санкциях против РФ
Журналист Боуз обвинил Каллас во лжи из-за слов о США и санкциях против России
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ.
Журналист Чей Боуз обвинил главу евродипломатии Каю Каллас во лжи и неспособности к дипломатической работе из-за ее слов о санкциях против России. Об этом она написал
в социальной сети Х.
Ранее Каллас отмечала, что американская сторона работает над рестрикциями против Москвы. Тем не менее, президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего хорошего в санкциях против Москвы.
"Кая Каллас лжет о том, что Америка "согласилась" на санкции. США отказались присоединиться к ЕС в вопросе ужесточения санкций", — отметил он.
Боуз также подчеркнул, что своим поведением Каллас демонстрирует свою неспособность к какой-либо форме дипломатической разведки.
Каллас изложила свою версию, как санкции против РФ отразились на Евросоюзе