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В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 21.05.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T06:01+0300
2025-05-21T06:01+0300
2025-05-21T06:01+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"В аэропорту Калуга (Грабцево) в 5.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
Ограничения были введены во вторник в 23.50 мск, они продлились пять часов десять минут.
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бизнес, калуга, москва, росавиация
Бизнес, Калуга, МОСКВА, Росавиация
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"В аэропорту Калуга (Грабцево) в 5.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
Ограничения были введены во вторник в 23.50 мск, они продлились пять часов десять минут.