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МИД Китая заявил о риске милитаризации космоса из-за "Золотого купола"

МИД Китая заявил о риске милитаризации космоса из-за "Золотого купола" - 21.05.2025, ПРАЙМ

МИД Китая заявил о риске милитаризации космоса из-за "Золотого купола"

Новая система ПРО США "Золотой купол" увеличивает риск милитаризации космоса и гонки вооружений, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T11:23+0300

2025-05-21T11:23+0300

2025-05-21T11:23+0300

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ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Новая система ПРО США "Золотой купол" увеличивает риск милитаризации космоса и гонки вооружений, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Трамп отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Мао Нин отметила, что проект "Золотой купол" направлен на создание глобальной, многоуровневой, ничем не ограниченной системы противоракетной обороны. По ее словам, программа "открыто предусматривает значительное расширение космических боевых средств, включая разработку и развертывание орбитальных систем перехвата, что носит ярко выраженный наступательный характер". "Это нарушает принцип мирного использования космоса, закрепленный в Договоре о космосе. Это увеличит риск милитаризации космоса и гонки вооружений, и пошатнет международную систему безопасности и контроля над вооружениями", - сказала Мао Нин. Дипломат отметила, что США ставят свои интересы на приоритетное место и стремятся к достижению абсолютной безопасности, чем нарушают принцип недопустимости ущерба для безопасности других стран и подрывают глобальный стратегический баланс и стабильность. "Китай выражает серьёзную обеспокоенность в связи с этим. Мы настоятельно призываем США как можно скорее отказаться от разработки и развертывания глобальной системы противоракетной обороны и посредством реальных действий способствовать укреплению стратегического доверия между крупными странами и поддержанию глобальной стратегической стабильности", - сказала Мао Нин.

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сша, пекин, китай, дональд трамп