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МИД Китая призвал ЕС прекратить двойные стандарты в торговле с Россией
МИД Китая призвал ЕС прекратить двойные стандарты в торговле с Россией - 21.05.2025, ПРАЙМ
МИД Китая призвал ЕС прекратить двойные стандарты в торговле с Россией
Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявила на брифинге в среду официальный... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T10:37+0300
2025-05-21T10:37+0300
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ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В список также вошли китайские компании. Комментируя введение санкций, Мао Нин отметила, что сейчас многие страны, включая ЕС и США, осуществляют торговлю с Россией. "Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией и прекратить ущемление законных интересов китайских компаний", - сказала Мао Нин.
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РОССИЯ, Мировая экономика, Пекин, КИТАЙ, США, ЕС
МИД Китая призвал ЕС прекратить двойные стандарты в торговле с Россией
МИД КНР призвал Евросоюз прекратить двойные стандарты в торговле с Россией
ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В список также вошли китайские компании.
Комментируя введение санкций, Мао Нин отметила, что сейчас многие страны, включая ЕС и США, осуществляют торговлю с Россией.
"Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией и прекратить ущемление законных интересов китайских компаний", - сказала Мао Нин.
Китай выступил против односторонних санкций ЕС против России