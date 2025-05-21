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МИД Китая призвал ЕС прекратить двойные стандарты в торговле с Россией

МИД Китая призвал ЕС прекратить двойные стандарты в торговле с Россией - 21.05.2025, ПРАЙМ

МИД Китая призвал ЕС прекратить двойные стандарты в торговле с Россией

Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявила на брифинге в среду официальный... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T10:37+0300

2025-05-21T10:37+0300

2025-05-21T10:37+0300

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ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В список также вошли китайские компании. Комментируя введение санкций, Мао Нин отметила, что сейчас многие страны, включая ЕС и США, осуществляют торговлю с Россией. "Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией и прекратить ущемление законных интересов китайских компаний", - сказала Мао Нин.

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россия, мировая экономика, пекин, китай, сша, ес