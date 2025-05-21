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МИД Китая призвал ЕС прекратить двойные стандарты в торговле с Россией - 21.05.2025, ПРАЙМ
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МИД Китая призвал ЕС прекратить двойные стандарты в торговле с Россией
МИД Китая призвал ЕС прекратить двойные стандарты в торговле с Россией - 21.05.2025, ПРАЙМ
МИД Китая призвал ЕС прекратить двойные стандарты в торговле с Россией
Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявила на брифинге в среду официальный... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T10:37+0300
2025-05-21T10:37+0300
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мировая экономика
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ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В список также вошли китайские компании. Комментируя введение санкций, Мао Нин отметила, что сейчас многие страны, включая ЕС и США, осуществляют торговлю с Россией. "Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией и прекратить ущемление законных интересов китайских компаний", - сказала Мао Нин.
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россия, мировая экономика, пекин, китай, сша, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, Пекин, КИТАЙ, США, ЕС
10:37 21.05.2025
 
МИД Китая призвал ЕС прекратить двойные стандарты в торговле с Россией

МИД КНР призвал Евросоюз прекратить двойные стандарты в торговле с Россией

© Фото : Unsplash/Markus WinklerПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© Фото : Unsplash/Markus Winkler
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ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В список также вошли китайские компании.
Комментируя введение санкций, Мао Нин отметила, что сейчас многие страны, включая ЕС и США, осуществляют торговлю с Россией.
"Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией и прекратить ущемление законных интересов китайских компаний", - сказала Мао Нин.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Китай выступил против односторонних санкций ЕС против России
10:24
 
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