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В США предупредили о возможном конфликте на границе Украины и Венгрии - 21.05.2025, ПРАЙМ
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В США предупредили о возможном конфликте на границе Украины и Венгрии
В США предупредили о возможном конфликте на границе Украины и Венгрии - 21.05.2025, ПРАЙМ
В США предупредили о возможном конфликте на границе Украины и Венгрии
На границе Украины и Венгрии назревает серьезный конфликт. Об этом в социальной сети Х написал экс-разведчик США Скотт Риттер. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T08:35+0300
2025-05-21T08:35+0300
политика
украина
венгрия
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. На границе Украины и Венгрии назревает серьезный конфликт. Об этом в социальной сети Х написал экс-разведчик США Скотт Риттер."Венгрия направила войска к границе с Украиной. Сейчас между ними есть дипломатический скандал, обе стороны обвиняют друг друга в организации шпионской ячейки &lt;…&gt;", - отметил эксперт.По словам Риттера, украинская сторона начала прибегать к принудительной отправке на фронт карпатских венгров на фоне нехватки военнослужащих. Он также подчеркнул усиление риска возможной эскалации из-за неустойчивой позиции киевских властей.
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украина
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украина, венгрия
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ
08:35 21.05.2025
 
В США предупредили о возможном конфликте на границе Украины и Венгрии

Скотт Риттер: назревает конфликт на границе Украины и Венгрии

CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace FlagsБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace Flags
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. На границе Украины и Венгрии назревает серьезный конфликт. Об этом в социальной сети Х написал экс-разведчик США Скотт Риттер.
"Венгрия направила войска к границе с Украиной. Сейчас между ними есть дипломатический скандал, обе стороны обвиняют друг друга в организации шпионской ячейки <…>", - отметил эксперт.
По словам Риттера, украинская сторона начала прибегать к принудительной отправке на фронт карпатских венгров на фоне нехватки военнослужащих. Он также подчеркнул усиление риска возможной эскалации из-за неустойчивой позиции киевских властей.
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