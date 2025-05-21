https://1prime.ru/20250521/konflikt-857774033.html

В США предупредили о возможном конфликте на границе Украины и Венгрии

В США предупредили о возможном конфликте на границе Украины и Венгрии - 21.05.2025, ПРАЙМ

В США предупредили о возможном конфликте на границе Украины и Венгрии

На границе Украины и Венгрии назревает серьезный конфликт. Об этом в социальной сети Х написал экс-разведчик США Скотт Риттер. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T08:35+0300

2025-05-21T08:35+0300

2025-05-21T08:35+0300

политика

украина

венгрия

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. На границе Украины и Венгрии назревает серьезный конфликт. Об этом в социальной сети Х написал экс-разведчик США Скотт Риттер."Венгрия направила войска к границе с Украиной. Сейчас между ними есть дипломатический скандал, обе стороны обвиняют друг друга в организации шпионской ячейки <…>", - отметил эксперт.По словам Риттера, украинская сторона начала прибегать к принудительной отправке на фронт карпатских венгров на фоне нехватки военнослужащих. Он также подчеркнул усиление риска возможной эскалации из-за неустойчивой позиции киевских властей.

https://1prime.ru/20250520/ukraina-857762657.html

украина

венгрия

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украина, венгрия