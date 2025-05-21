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Первый концерт в Драматическом театре Мариуполя состоится 26 декабря

Первый концерт в Драматическом театре Мариуполя состоится 26 декабря - 21.05.2025, ПРАЙМ

Первый концерт в Драматическом театре Мариуполя состоится 26 декабря

Первый концерт в Драматическом театре Мариуполя состоится 26 декабря 2025 года, его подготовят местные артисты, сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T03:59+0300

2025-05-21T03:59+0300

2025-05-21T03:59+0300

мариуполь

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санкт-петербург

александр беглов

владимир путин

минобороны рф

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МАРИУПОЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Первый концерт в Драматическом театре Мариуполя состоится 26 декабря 2025 года, его подготовят местные артисты, сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города. В начале мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что восстановление Драматического театра в Мариуполе проведено уже на 70%. "В крайний раз, когда приезжал Александр Дмитриевич, он поставил задачу, что 26 декабря будет концерт этого года, а 25-го будет установлена елка. Концерт будут готовить наши ребята. У нас же есть своя труппа, у нас филармония. Если этого будет недостаточно, значит, нам поможет Донецкая Народная Республика, Санкт-Петербург, если мы захотим чего-то такого, чего у нас нет. Но у нас достойно выступают артисты. Они остались на месте, никуда не уехали", - сообщил Моргун. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

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мариуполь, рф, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, минобороны рф