https://1prime.ru/20250521/kontsert-857770816.html
Первый концерт в Драматическом театре Мариуполя состоится 26 декабря
Первый концерт в Драматическом театре Мариуполя состоится 26 декабря - 21.05.2025, ПРАЙМ
Первый концерт в Драматическом театре Мариуполя состоится 26 декабря
Первый концерт в Драматическом театре Мариуполя состоится 26 декабря 2025 года, его подготовят местные артисты, сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T03:59+0300
2025-05-21T03:59+0300
2025-05-21T03:59+0300
мариуполь
рф
санкт-петербург
александр беглов
владимир путин
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857770816.jpg?1747789197
МАРИУПОЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Первый концерт в Драматическом театре Мариуполя состоится 26 декабря 2025 года, его подготовят местные артисты, сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города.
В начале мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что восстановление Драматического театра в Мариуполе проведено уже на 70%.
"В крайний раз, когда приезжал Александр Дмитриевич, он поставил задачу, что 26 декабря будет концерт этого года, а 25-го будет установлена елка. Концерт будут готовить наши ребята. У нас же есть своя труппа, у нас филармония. Если этого будет недостаточно, значит, нам поможет Донецкая Народная Республика, Санкт-Петербург, если мы захотим чего-то такого, чего у нас нет. Но у нас достойно выступают артисты. Они остались на месте, никуда не уехали", - сообщил Моргун.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
мариуполь
рф
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, рф, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, минобороны рф
Мариуполь, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов, Владимир Путин, Минобороны РФ
Первый концерт в Драматическом театре Мариуполя состоится 26 декабря
Первый концерт в Драматическом театре Мариуполя состоится 26 декабря 2025 года
МАРИУПОЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Первый концерт в Драматическом театре Мариуполя состоится 26 декабря 2025 года, его подготовят местные артисты, сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города.
В начале мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что восстановление Драматического театра в Мариуполе проведено уже на 70%.
"В крайний раз, когда приезжал Александр Дмитриевич, он поставил задачу, что 26 декабря будет концерт этого года, а 25-го будет установлена елка. Концерт будут готовить наши ребята. У нас же есть своя труппа, у нас филармония. Если этого будет недостаточно, значит, нам поможет Донецкая Народная Республика, Санкт-Петербург, если мы захотим чего-то такого, чего у нас нет. Но у нас достойно выступают артисты. Они остались на месте, никуда не уехали", - сообщил Моргун.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.