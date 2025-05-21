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Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты
Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты - 21.05.2025, ПРАЙМ
Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты
Злостным неплательщикам алиментов предлагается запретить брать кредиты и займы - за исключением тех, что будут направлены на погашение задолженности, заявил... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:43+0300
2025-05-21T12:43+0300
финансы
банки
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – ПРАЙМ. Злостным неплательщикам алиментов предлагается запретить брать кредиты и займы - за исключением тех, что будут направлены на погашение задолженности, заявил первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук. "Далее (предлагается запретить – ред.) – брать кредиты и займы за исключением тех целевых кредитов, которые будут непосредственно направлены на погашение задолженности", - сказал он на полях ПМЮФ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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финансы, банки, санкт-петербург
Финансы, Банки, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12:43 21.05.2025
 
Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты

Минюст предложил запретить неплательщикам алиментов брать кредиты и займы

© РИА Новости . Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – ПРАЙМ. Злостным неплательщикам алиментов предлагается запретить брать кредиты и займы - за исключением тех, что будут направлены на погашение задолженности, заявил первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук.
"Далее (предлагается запретить – ред.) – брать кредиты и займы за исключением тех целевых кредитов, которые будут непосредственно направлены на погашение задолженности", - сказал он на полях ПМЮФ.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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