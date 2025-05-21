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Лавров назвал Россию первым торговым и инвестиционным партнером Армении
Лавров назвал Россию первым торговым и инвестиционным партнером Армении - 21.05.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал Россию первым торговым и инвестиционным партнером Армении
Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:24+0300
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ЕРЕВАН, 21 мая - ПРАЙМ. Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы констатировали рекордные показатели товарооборота, который в прошлом году достиг впечатляющих результатов. Объем товарооборота составил 1,6 миллиарда долларов. Это свыше трети всего внешнеторгового оборота Армении. Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером республики", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Он особо отметил, что 96% двусторонней торговли осуществляется в национальных валютах - рублях и драмах. "Российские экономические операторы традиционно выступают в качестве ключевых налогоплательщиков и работодателей Армении, реализуют социально значимые проекты. Мы приветствовали усилия армянских властей по обеспечению законных интересов российских деловых кругов, которые инвестируют в республику. Уверены, что это будет способствовать дальнейшему притоку отечественных инвестиций в такие важные для экономики Армении сферы, как сельское хозяйство, энергетика, горно-рудная промышленность, транспорт, логистика", - добавил Лавров. Рабочий визит Лаврова в Ереван стартовал накануне. В среду он планирует встретиться с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.
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россия, мировая экономика, армения, ереван, сергей лавров, никол пашинян, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Ереван, Сергей Лавров, Никол Пашинян, МИД РФ
Лавров назвал Россию первым торговым и инвестиционным партнером Армении
Лавров: Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером Армении
ЕРЕВАН, 21 мая - ПРАЙМ. Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы констатировали рекордные показатели товарооборота, который в прошлом году достиг впечатляющих результатов. Объем товарооборота составил 1,6 миллиарда долларов. Это свыше трети всего внешнеторгового оборота Армении. Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером республики", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Он особо отметил, что 96% двусторонней торговли осуществляется в национальных валютах - рублях и драмах.
"Российские экономические операторы традиционно выступают в качестве ключевых налогоплательщиков и работодателей Армении, реализуют социально значимые проекты. Мы приветствовали усилия армянских властей по обеспечению законных интересов российских деловых кругов, которые инвестируют в республику. Уверены, что это будет способствовать дальнейшему притоку отечественных инвестиций в такие важные для экономики Армении сферы, как сельское хозяйство, энергетика, горно-рудная промышленность, транспорт, логистика", - добавил Лавров.
Рабочий визит Лаврова в Ереван стартовал накануне. В среду он планирует встретиться с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.
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