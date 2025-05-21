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Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров
Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров - 21.05.2025, ПРАЙМ
Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров
Москва не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Об этом заявил министр... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T16:04+0300
2025-05-21T16:04+0300
политика
россия
общество
украина
запад
сергей лавров
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ЕРЕВАН, 21 мая – ПРАЙМ. Москва не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сейчас, когда нам говорят "давайте перемирие, а там посмотрим" - нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", - подчеркнул министр.Как напомнил министр, Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч на Украине после соглашения об урегулировании между украинскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики в последствии признались, что они были нужны только, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил ему подписывать соглашение на их основе. При этом Лавров отметил, что требования европейских политиков к США ввести новые санкции против РФ "выдают с головой" их истинные намерения.
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россия, общество , украина, запад, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, ЗАПАД, Сергей Лавров
16:04 21.05.2025
 
Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров

Лавров: перемирия до переговоров по Украине быть не может

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара
Встреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 21 мая – ПРАЙМ. Москва не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас, когда нам говорят "давайте перемирие, а там посмотрим" - нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", - подчеркнул министр.
Как напомнил министр, Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч на Украине после соглашения об урегулировании между украинскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики в последствии признались, что они были нужны только, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил ему подписывать соглашение на их основе.
При этом Лавров отметил, что требования европейских политиков к США ввести новые санкции против РФ "выдают с головой" их истинные намерения.
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ПолитикаРОССИЯОбществоУКРАИНАЗАПАДСергей Лавров
 
 
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