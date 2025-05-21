https://1prime.ru/20250521/lavrov-857794935.html
Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров
Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров - 21.05.2025, ПРАЙМ
Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров
Москва не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Об этом заявил министр... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T16:04+0300
2025-05-21T16:04+0300
2025-05-21T16:04+0300
политика
россия
общество
украина
запад
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/52/842685270_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_3902b42698ec0fa20410d487a60522aa.jpg
ЕРЕВАН, 21 мая – ПРАЙМ. Москва не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сейчас, когда нам говорят "давайте перемирие, а там посмотрим" - нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", - подчеркнул министр.Как напомнил министр, Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч на Украине после соглашения об урегулировании между украинскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики в последствии признались, что они были нужны только, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил ему подписывать соглашение на их основе. При этом Лавров отметил, что требования европейских политиков к США ввести новые санкции против РФ "выдают с головой" их истинные намерения.
https://1prime.ru/20250521/matvienko-857793741.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/52/842685270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_bc5675e274767dcab139f6f462354eba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , украина, запад, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, ЗАПАД, Сергей Лавров
Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров
Лавров: перемирия до переговоров по Украине быть не может
ЕРЕВАН, 21 мая – ПРАЙМ. Москва не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас, когда нам говорят "давайте перемирие, а там посмотрим" - нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", - подчеркнул министр.
Как напомнил министр, Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч на Украине после соглашения об урегулировании между украинскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики в последствии признались, что они были нужны только, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил ему подписывать соглашение на их основе.
При этом Лавров отметил, что требования европейских политиков к США ввести новые санкции против РФ "выдают с головой" их истинные намерения.
Трамп искренен в желании прекратить конфликт на Украине, заявила Матвиенко