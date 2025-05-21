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"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, заявил Лихачев

"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, заявил Лихачев - 21.05.2025, ПРАЙМ

"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, заявил Лихачев

"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, если не будет принято другое решение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T11:50+0300

2025-05-21T11:50+0300

2025-05-21T11:50+0300

энергетика

мировая экономика

сша

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росатом

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, если не будет принято другое решение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы так или иначе будем присутствовать на рынке европейских стран, сотрудничать в поставках урана с Соединенными Штатами Америки, если не будет принято другое решение", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.

https://1prime.ru/20250520/rosatom-857750534.html

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мировая экономика, сша, алексей лихачев, росатом, совет федерации