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"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, заявил Лихачев
"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, заявил Лихачев - 21.05.2025, ПРАЙМ
"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, заявил Лихачев
"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, если не будет принято другое решение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T11:50+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, если не будет принято другое решение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы так или иначе будем присутствовать на рынке европейских стран, сотрудничать в поставках урана с Соединенными Штатами Америки, если не будет принято другое решение", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.
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мировая экономика, сша, алексей лихачев, росатом, совет федерации
Энергетика, Мировая экономика, США, Алексей Лихачев, Росатом, Совет Федерации
"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, заявил Лихачев
Лихачев: "Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана