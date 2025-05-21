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Первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в этом году - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в этом году
Первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в этом году - 21.05.2025, ПРАЙМ
Первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в этом году
Первый энергоблок новой Курской АЭС-2 начнет работу в нынешнем году, пообещал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:16+0300
2025-05-21T12:16+0300
энергетика
россия
алексей лихачев
владимир путин
росатом
совет федерации
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Первый энергоблок новой Курской АЭС-2 начнет работу в нынешнем году, пообещал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Во вторник президент России Владимир Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Глава государства ознакомился ходом сооружения станции. "Ни на минуту не останавливалось строительство новых блоков на Курской АЭС-2. В этом году, мы уверены, подключим в сети новый энергоблок на Курской АЭС", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.
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россия, алексей лихачев, владимир путин, росатом, совет федерации
Энергетика, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Росатом, Совет Федерации
12:16 21.05.2025
 
Первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в этом году

Лихачев: первый энергоблок новой Курской АЭС-2 начнет работу в этом году

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Первый энергоблок новой Курской АЭС-2 начнет работу в нынешнем году, пообещал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Во вторник президент России Владимир Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Глава государства ознакомился ходом сооружения станции.
"Ни на минуту не останавливалось строительство новых блоков на Курской АЭС-2. В этом году, мы уверены, подключим в сети новый энергоблок на Курской АЭС", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, заявил Лихачев
11:50
 
ЭнергетикаРОССИЯАлексей ЛихачевВладимир ПутинРосатомСовет Федерации
 
 
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