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Первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в этом году
Первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в этом году - 21.05.2025, ПРАЙМ
Первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в этом году
Первый энергоблок новой Курской АЭС-2 начнет работу в нынешнем году, пообещал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:16+0300
2025-05-21T12:16+0300
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энергетика
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Первый энергоблок новой Курской АЭС-2 начнет работу в нынешнем году, пообещал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Во вторник президент России Владимир Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Глава государства ознакомился ходом сооружения станции. "Ни на минуту не останавливалось строительство новых блоков на Курской АЭС-2. В этом году, мы уверены, подключим в сети новый энергоблок на Курской АЭС", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.
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Энергетика, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Росатом, Совет Федерации
Первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в этом году
Лихачев: первый энергоблок новой Курской АЭС-2 начнет работу в этом году
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Первый энергоблок новой Курской АЭС-2 начнет работу в нынешнем году, пообещал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Во вторник президент России Владимир Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Глава государства ознакомился ходом сооружения станции.
"Ни на минуту не останавливалось строительство новых блоков на Курской АЭС-2. В этом году, мы уверены, подключим в сети новый энергоблок на Курской АЭС", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.
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