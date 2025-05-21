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Первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в этом году

Первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в этом году - 21.05.2025, ПРАЙМ

Первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в этом году

Первый энергоблок новой Курской АЭС-2 начнет работу в нынешнем году, пообещал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T12:16+0300

2025-05-21T12:16+0300

2025-05-21T12:16+0300

энергетика

россия

алексей лихачев

владимир путин

росатом

совет федерации

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Первый энергоблок новой Курской АЭС-2 начнет работу в нынешнем году, пообещал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Во вторник президент России Владимир Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Глава государства ознакомился ходом сооружения станции. "Ни на минуту не останавливалось строительство новых блоков на Курской АЭС-2. В этом году, мы уверены, подключим в сети новый энергоблок на Курской АЭС", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.

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россия, алексей лихачев, владимир путин, росатом, совет федерации