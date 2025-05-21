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США выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев

США выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев - 21.05.2025, ПРАЙМ

США выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев

Соединенным Штатам выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 21.05.2025, ПРАЙМ

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энергетика

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алексей лихачев

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Соединенным Штатам выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Несмотря на все запреты, американцы его (обогащенный уран - ред.) покупают, потому что им это выгодно", - сказал Лихачев журналистам.

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