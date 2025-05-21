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США выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев - 21.05.2025, ПРАЙМ
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США выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев
США выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев - 21.05.2025, ПРАЙМ
США выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев
Соединенным Штатам выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:35+0300
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энергетика
россия
москва
сша
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Соединенным Штатам выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Несмотря на все запреты, американцы его (обогащенный уран - ред.) покупают, потому что им это выгодно", - сказал Лихачев журналистам.
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россия, москва, сша, алексей лихачев, росатом
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, США, Алексей Лихачев, Росатом
12:35 21.05.2025
 
США выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев

Лихачев: США выгодно закупать обогащенный уран у России

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Соединенным Штатам выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Несмотря на все запреты, американцы его (обогащенный уран - ред.) покупают, потому что им это выгодно", - сказал Лихачев журналистам.
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, заявил Лихачев
11:50
 
ЭнергетикаРОССИЯМОСКВАСШААлексей ЛихачевРосатом
 
 
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