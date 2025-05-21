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Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с западными странами - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с западными странами
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с западными странами - 21.05.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с западными странами
Большинство западных стран за последние годы не разорвали сотрудничество с "Росатомом", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T13:06+0300
2025-05-21T13:06+0300
энергетика
россия
москва
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Большинство западных стран за последние годы не разорвали сотрудничество с "Росатомом", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Большинство стран с нами отношения и не разорвали", - сказал Лихачев журналистам.Он также отметил, что "Росатом" готов сотрудничать в атомной энергетике с десятками стран, даже из Евросоюза.
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россия, москва, алексей лихачев, росатом
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом
13:06 21.05.2025
 
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с западными странами

Лихачев: большинство западных стран не разорвали сотрудничество с "Росатомом"

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкIII КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
III КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Большинство западных стран за последние годы не разорвали сотрудничество с "Росатомом", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Большинство стран с нами отношения и не разорвали", - сказал Лихачев журналистам.
Он также отметил, что "Росатом" готов сотрудничать в атомной энергетике с десятками стран, даже из Евросоюза.
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, заявил Лихачев
11:50
 
ЭнергетикаРОССИЯМОСКВААлексей ЛихачевРосатом
 
 
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