https://1prime.ru/20250521/likhachev-857788177.html

Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с западными странами

Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с западными странами - 21.05.2025, ПРАЙМ

Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с западными странами

Большинство западных стран за последние годы не разорвали сотрудничество с "Росатомом", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T13:06+0300

2025-05-21T13:06+0300

2025-05-21T13:06+0300

энергетика

россия

москва

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db2141fcba93c3543660f0cb97b674f7.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Большинство западных стран за последние годы не разорвали сотрудничество с "Росатомом", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Большинство стран с нами отношения и не разорвали", - сказал Лихачев журналистам.Он также отметил, что "Росатом" готов сотрудничать в атомной энергетике с десятками стран, даже из Евросоюза.

https://1prime.ru/20250521/likhachev-857784241.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, алексей лихачев, росатом