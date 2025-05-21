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Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с западными странами
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с западными странами - 21.05.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с западными странами
Большинство западных стран за последние годы не разорвали сотрудничество с "Росатомом", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T13:06+0300
2025-05-21T13:06+0300
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энергетика
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Большинство западных стран за последние годы не разорвали сотрудничество с "Росатомом", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Большинство стран с нами отношения и не разорвали", - сказал Лихачев журналистам.Он также отметил, что "Росатом" готов сотрудничать в атомной энергетике с десятками стран, даже из Евросоюза.
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Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом
Лихачев рассказал о сотрудничестве "Росатома" с западными странами
Лихачев: большинство западных стран не разорвали сотрудничество с "Росатомом"
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Большинство западных стран за последние годы не разорвали сотрудничество с "Росатомом", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Большинство стран с нами отношения и не разорвали", - сказал Лихачев журналистам.
Он также отметил, что "Росатом" готов сотрудничать в атомной энергетике с десятками стран, даже из Евросоюза.
"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, заявил Лихачев