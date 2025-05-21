https://1prime.ru/20250521/lokalizatsiya-857781509.html

Совфед одобрил закон о локализации автомобилей для такси

Совфед одобрил закон о локализации автомобилей для такси - 21.05.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о локализации автомобилей для такси

Сенаторы одобрили закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T10:47+0300

2025-05-21T10:47+0300

2025-05-21T10:47+0300

россия

бизнес

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси.Балльная система оценки локализации автопромышленности действует в России с 2019 года. Баллы необходимы для участия в госконтрактах. В частности, порог для допуска к госзакупкам составляет сейчас не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, что подразумевает высокую долю российских комплектующих и сборку в РФ.В соответствии с законом, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.Документом было сделано исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав СФО, - до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав ДФО, - до 1 марта 2030 года.Уточняется, что перечень сведений для внесения автомобиля в региональный реестр легковых такси должен включать марку, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента в случае, если указанный автомобиль не имеет идентификационного номера.Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

https://1prime.ru/20250513/taksi-857522413.html

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россия, бизнес