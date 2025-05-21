Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван возраст самых удачливых лотерейных миллионеров в России - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250521/lotereya-857773420.html
Назван возраст самых удачливых лотерейных миллионеров в России
Назван возраст самых удачливых лотерейных миллионеров в России - 21.05.2025, ПРАЙМ
Назван возраст самых удачливых лотерейных миллионеров в России
Чаще всего миллионные выигрыши в лотерею достаются россиянам старше 56 лет, проанализировал для РИА Новости оператор всероссийских гослотерей, организованных... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T08:18+0300
2025-05-21T08:18+0300
бизнес
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/82815/54/828155487_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_f78378f2da5caef0ae92d293d66a7ef6.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чаще всего миллионные выигрыши в лотерею достаются россиянам старше 56 лет, проанализировал для РИА Новости оператор всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "С момента запуска в октябре 2022 года флагманской лотереи "Мечталлион" миллионерами стали более 1,7 тысячи участников по всей стране. За это время лотерея сформировала статистику победителей, которая доказывает: удача улыбается людям самых разных возрастов. Больше всего - 32% выигравших - это люди в возрасте старше 56 лет", - рассказали в компании. Там добавили, что меньше всего везет лотерейным игрокам от 18 до 25 лет - среди миллионеров их всего 4%. Чуть больше везения у игроков 26-35 лет - 15%, выигравших миллионы в 36-45 лет уже 30%, а вот россиянам 46-55 лет удача улыбается реже, их в списке крупных выигрышей 19%. На прошедших майских праздниках сразу 16 человек стали миллионерами в розыгрыше "Мечталлиона", посвященного Дню Победы.
https://1prime.ru/20250515/lotereya-857587930.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82815/54/828155487_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_7321149b3f38d0a6c5bf2bd5149bb8bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Минфин
08:18 21.05.2025
 
Назван возраст самых удачливых лотерейных миллионеров в России

"Национальная Лотерея": россиянам старше 56 лет чаще всего везет в лотерею

© РИА Новости . Георгий Куролесин | Перейти в медиабанкКиоск "Гослото" на проспекте Мира
Киоск Гослото на проспекте Мира - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Георгий Куролесин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чаще всего миллионные выигрыши в лотерею достаются россиянам старше 56 лет, проанализировал для РИА Новости оператор всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"С момента запуска в октябре 2022 года флагманской лотереи "Мечталлион" миллионерами стали более 1,7 тысячи участников по всей стране. За это время лотерея сформировала статистику победителей, которая доказывает: удача улыбается людям самых разных возрастов. Больше всего - 32% выигравших - это люди в возрасте старше 56 лет", - рассказали в компании.
Там добавили, что меньше всего везет лотерейным игрокам от 18 до 25 лет - среди миллионеров их всего 4%.
Чуть больше везения у игроков 26-35 лет - 15%, выигравших миллионы в 36-45 лет уже 30%, а вот россиянам 46-55 лет удача улыбается реже, их в списке крупных выигрышей 19%.
На прошедших майских праздниках сразу 16 человек стали миллионерами в розыгрыше "Мечталлиона", посвященного Дню Победы.
Киоск Гослото на проспекте Мира - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
В России ищут 17 участников лотереи, выигравших более 1 миллиона рублей
15 мая, 09:44
 
БизнесРОССИЯМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала