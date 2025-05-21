https://1prime.ru/20250521/lotereya-857773420.html

Назван возраст самых удачливых лотерейных миллионеров в России

Назван возраст самых удачливых лотерейных миллионеров в России - 21.05.2025, ПРАЙМ

Назван возраст самых удачливых лотерейных миллионеров в России

Чаще всего миллионные выигрыши в лотерею достаются россиянам старше 56 лет, проанализировал для РИА Новости оператор всероссийских гослотерей, организованных... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T08:18+0300

2025-05-21T08:18+0300

2025-05-21T08:18+0300

бизнес

россия

минфин

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чаще всего миллионные выигрыши в лотерею достаются россиянам старше 56 лет, проанализировал для РИА Новости оператор всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "С момента запуска в октябре 2022 года флагманской лотереи "Мечталлион" миллионерами стали более 1,7 тысячи участников по всей стране. За это время лотерея сформировала статистику победителей, которая доказывает: удача улыбается людям самых разных возрастов. Больше всего - 32% выигравших - это люди в возрасте старше 56 лет", - рассказали в компании. Там добавили, что меньше всего везет лотерейным игрокам от 18 до 25 лет - среди миллионеров их всего 4%. Чуть больше везения у игроков 26-35 лет - 15%, выигравших миллионы в 36-45 лет уже 30%, а вот россиянам 46-55 лет удача улыбается реже, их в списке крупных выигрышей 19%. На прошедших майских праздниках сразу 16 человек стали миллионерами в розыгрыше "Мечталлиона", посвященного Дню Победы.

https://1prime.ru/20250515/lotereya-857587930.html

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бизнес, россия, минфин