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Мария Максакова пыталась оспорить в суде права на недвижимость

Мария Максакова пыталась оспорить в суде права на недвижимость - 21.05.2025, ПРАЙМ

Мария Максакова пыталась оспорить в суде права на недвижимость

Признанная иностранным агентом певица Мария Максакова пыталась оспорить в столичном суде зарегистрированные права на недвижимое имущество, ответчиками по иску... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T03:50+0300

2025-05-21T03:50+0300

2025-05-21T03:50+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Признанная иностранным агентом певица Мария Максакова пыталась оспорить в столичном суде зарегистрированные права на недвижимое имущество, ответчиками по иску являются ее дети Илья и Людмила, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, исковое заявление рассматривалось судом с прошлого года, Максаковой в его удовлетворении было отказано. В дальнейшем она обжаловала решение, однако суд дважды оставлял жалобу без движения, затем вынес определение о ее возвращении заявителю. Решение вступило в силу в этом году. Как сообщали СМИ, в 2021 году дети певицы подали на Максакову в суд, их интересы представлял Владимир Тюрин. В иске они требовали передать им 260- метровую квартиру на Краснопресненской набережной стоимостью 200 миллионов рублей. Согласно официальным судебным документам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, Максакова заключила договор дарения квартиры, однако уклонилась от регистрации перехода права собственности и самостоятельных действий для ее проведения не предпринимала, ссылаясь на отсутствие свободного времени и уполномоченных представителей. Таким образом, она не удовлетворила требование истцов об исполнении своих обязательств, из-за его они и обратились в суд. Также из документов следует, что Максакова подавала встречный иск о признании недействительным договора дарения квартиры. В частности, в обоснование своих требований певица указала, что договор дарения был совершен под влиянием заблуждения, вызванного тем, что она находилась "в состоянии алкогольного опьянения", вследствие чего не могла полноценно воспринимать содержание подписываемых документов. В отношении Максаковой возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Она заочно арестована. Согласно уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова опубликовала в YouTube.

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бизнес, недвижимость, общество , рф, мария максакова, всу, youtube