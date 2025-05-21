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Мариуполь к 2030 году может стать туристическим центром

Мариуполь к 2030 году может стать туристическим центром - 21.05.2025, ПРАЙМ

Мариуполь к 2030 году может стать туристическим центром

Мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города выразил мнение, что Мариуполь станет туристическим центром, отметив, что при... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T02:29+0300

2025-05-21T02:29+0300

2025-05-21T02:29+0300

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МАРИУПОЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города выразил мнение, что Мариуполь станет туристическим центром, отметив, что при реализации программ развития и строительства гостиничных комплексов к 2030 году турпоток может достичь одного миллиона человек. "До 2030 года мы рассчитываем на миллион (туристов в год - ред.). В случае, если реализуются все те программы, которые мы запланировали. Да, действительно, мы хотим сделать город Мариуполь туристическим. Он расположен на пути в Запорожье, на пути в Донецк, Луганск. Он удобен, у нас порт, у нас есть места для отдыха. Мы сейчас приводим в соответствие городской пляж, левобережный тоже будем приводить в соответствие. Всё требует времени, чтобы создать инфраструктуру по стандартам Российской Федерации. У нас дефицит гостиничных комплексов. Какие были здания, сооружения - они побиты. Кто-то там из частников восстановил, но этого недостаточно для того, чтобы принимать туристов", - сказал Моргун. Он отметил, что в городе много интересных объектов, и туризм может быть не только пляжный, но и религиозный, строительный, познавательный, промышленный. Он отметил, что кроме домов и инфраструктуры восстанавливаются и парки. "У нас восстановлен Приморский парк, парк Ленинского комсомола. Туда же хочет зайти инвестор с серьезными деньгами, более 6 миллиардов рублей, построить "Союзмультфильм", то есть комплекс развлекательный. Екатерининский парк, которые приведен в порядок при поддержке Санкт-Петербурга, парк Победы. Привели в порядок приморскую набережную. Сейчас ищем инвестора для восстановления парка Гурова. С привлечением инвесторов больше будет привлекательности в городе, будет куда пойти", - добавил Моргун. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

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туризм, бизнес, мариуполь, рф, лнр, владимир путин, союзмультфильм, минобороны рф