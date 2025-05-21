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ЕС не место за столом переговоров по Украине, заявила Матвиенко
ЕС не место за столом переговоров по Украине, заявила Матвиенко - 21.05.2025, ПРАЙМ
ЕС не место за столом переговоров по Украине, заявила Матвиенко
Странам Евросоюза сегодня не место за столом любых переговоров по разрешению украинского конфликта, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T16:03+0300
2025-05-21T16:03+0300
2025-05-21T16:03+0300
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Странам Евросоюза сегодня не место за столом любых переговоров по разрешению украинского конфликта, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Европейцам сегодня не место за столом любых переговоров по Украине. Ни между Москвой и Вашингтоном. Ни на прямых российско-украинских переговорах. Им там делать нечего", - сказала Матвиенко.Она также заявила, что страны Евросоюза хотят помешать запуску любого реального мирного процесса по Украине."Их (стран Евросоюза — ред.) настоящий план очевиден – помешать запуску любого реального мирного переговорного процесса по Украине", - сказала Матвиенко.Председатель СФ добавила, что страны Евросоюза "с упорством, достойным лучшего применения", кричат о необходимости 30-дневного перемирия и в то же самое время утверждают, что продолжат поставлять Украине смертоносное оружие, чтобы и дальше использовать её для борьбы с Россией."Любому здравомыслящему человеку понятно, что здесь речь идёт не о перемирии, а о перевооружении. Поэтому все эти призывы европейцев – циничные спекуляции", - констатировала парламентарий.
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Политика, Мировая экономика, Общество , МОСКВА, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Валентина Матвиенко, ЕС, Совет Федерации
ЕС не место за столом переговоров по Украине, заявила Матвиенко
Матвиенко: Европе сегодня не место за столом переговоров по Украине
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Странам Евросоюза сегодня не место за столом любых переговоров по разрешению украинского конфликта, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Европейцам сегодня не место за столом любых переговоров по Украине. Ни между Москвой и Вашингтоном. Ни на прямых российско-украинских переговорах. Им там делать нечего", - сказала Матвиенко.
Она также заявила, что страны Евросоюза хотят помешать запуску любого реального мирного процесса по Украине.
"Их (стран Евросоюза — ред.) настоящий план очевиден – помешать запуску любого реального мирного переговорного процесса по Украине", - сказала Матвиенко.
Председатель СФ добавила, что страны Евросоюза "с упорством, достойным лучшего применения", кричат о необходимости 30-дневного перемирия и в то же самое время утверждают, что продолжат поставлять Украине смертоносное оружие, чтобы и дальше использовать её для борьбы с Россией.
"Любому здравомыслящему человеку понятно, что здесь речь идёт не о перемирии, а о перевооружении. Поэтому все эти призывы европейцев – циничные спекуляции", - констатировала парламентарий.
Трамп искренен в желании прекратить конфликт на Украине, заявила Матвиенко