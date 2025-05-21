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Медь дорожает на фоне ослабления доллара
Медь дорожает на фоне ослабления доллара - 21.05.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает на фоне ослабления доллара
Стоимость меди в среду поднимается на фоне ослабления доллара по отношению к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T08:52+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду поднимается на фоне ослабления доллара по отношению к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.42 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,98%, до 4,6995 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.42 мск снижался на 0,44% - до 99,59 пункта, а к иене доллар дешевел примерно на 0,63%. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,04%, до 9 519,5 доллара, алюминия - выросла на 0,88%, до 2 471,5 доллара, стоимость цинка - на 1,27%, до 2 710,5 доллара.
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рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
Медь дорожает на фоне ослабления доллара
Стоимость меди поднимается на фоне ослабления доллара
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду поднимается на фоне ослабления доллара по отношению к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.42 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,98%, до 4,6995 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.42 мск снижался на 0,44% - до 99,59 пункта, а к иене доллар дешевел примерно на 0,63%. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,04%, до 9 519,5 доллара, алюминия - выросла на 0,88%, до 2 471,5 доллара, стоимость цинка - на 1,27%, до 2 710,5 доллара.
Стоимость меди снижается после публикации решений ЦБ Китая