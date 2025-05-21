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В Мексике заявили о снижении пошлин на импорт автомобилей из США
В Мексике заявили о снижении пошлин на импорт автомобилей из США - 21.05.2025, ПРАЙМ
В Мексике заявили о снижении пошлин на импорт автомобилей из США
Новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами, заявил министр... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T03:50+0300
2025-05-21T03:50+0300
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МЕХИКО, 21 мая - ПРАЙМ. Новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами, заявил министр экономики Мексики Марсело Эбрард, выступая на Конференции городов Латинской Америки, организованной Советом Америк.
"Сегодня опубликован указ, который предусматривает преференциальный режим для автопрома Мексики и Канады по сравнению с остальными странами ... В среднем пошлины на автомобили будут снижены на 40–50%", - сообщил Эбрард, отметив, что это стало результатом многомесячного интенсивного диалога с американскими властями.
По словам министра, при определении размера пошлин на автомобили будет учитываться доля американских комплектующих и место их сборки.
Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт автозапчастей с 3 мая, а также об исключении двойных сборов на сталь и алюминий для автопроизводителей. В то же время была предусмотрена система компенсаций, а также особые условия для стран, тесно интегрированных с США экономически.
Эбрард в своем выступлении выразил уверенность, что достигнутое соглашение способствует сохранению Североамериканского соглашения о свободной торговле (USMCA/T-MEC), несмотря на текущие изменения в тарифной политике.
"Сегодня 86% торговли между Мексикой, Канадой и США осуществляется без пошлин. Новые условия позволяют адаптировать нашу интеграцию к меняющемуся глобальному контексту и сохранить конкурентоспособность", — добавил министр.
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бизнес, мировая экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, МЕКСИКА, КАНАДА, Дональд Трамп
В Мексике заявили о снижении пошлин на импорт автомобилей из США
Министр экономики Мексики Эбрард: пошлины на импорт автомобилей в США будут вдвое ниже
МЕХИКО, 21 мая - ПРАЙМ. Новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами, заявил министр экономики Мексики Марсело Эбрард, выступая на Конференции городов Латинской Америки, организованной Советом Америк.
"Сегодня опубликован указ, который предусматривает преференциальный режим для автопрома Мексики и Канады по сравнению с остальными странами ... В среднем пошлины на автомобили будут снижены на 40–50%", - сообщил Эбрард, отметив, что это стало результатом многомесячного интенсивного диалога с американскими властями.
По словам министра, при определении размера пошлин на автомобили будет учитываться доля американских комплектующих и место их сборки.
Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт автозапчастей с 3 мая, а также об исключении двойных сборов на сталь и алюминий для автопроизводителей. В то же время была предусмотрена система компенсаций, а также особые условия для стран, тесно интегрированных с США экономически.
Эбрард в своем выступлении выразил уверенность, что достигнутое соглашение способствует сохранению Североамериканского соглашения о свободной торговле (USMCA/T-MEC), несмотря на текущие изменения в тарифной политике.
"Сегодня 86% торговли между Мексикой, Канадой и США осуществляется без пошлин. Новые условия позволяют адаптировать нашу интеграцию к меняющемуся глобальному контексту и сохранить конкурентоспособность", — добавил министр.