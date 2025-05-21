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В Мексике заявили о снижении пошлин на импорт автомобилей из США

В Мексике заявили о снижении пошлин на импорт автомобилей из США - 21.05.2025, ПРАЙМ

В Мексике заявили о снижении пошлин на импорт автомобилей из США

Новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами, заявил министр... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T03:50+0300

2025-05-21T03:50+0300

2025-05-21T03:50+0300

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МЕХИКО, 21 мая - ПРАЙМ. Новые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей в США будут вдвое ниже для продукции из Мексики и Канады по сравнению с остальными странами, заявил министр экономики Мексики Марсело Эбрард, выступая на Конференции городов Латинской Америки, организованной Советом Америк. "Сегодня опубликован указ, который предусматривает преференциальный режим для автопрома Мексики и Канады по сравнению с остальными странами ... В среднем пошлины на автомобили будут снижены на 40–50%", - сообщил Эбрард, отметив, что это стало результатом многомесячного интенсивного диалога с американскими властями. По словам министра, при определении размера пошлин на автомобили будет учитываться доля американских комплектующих и место их сборки. Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт автозапчастей с 3 мая, а также об исключении двойных сборов на сталь и алюминий для автопроизводителей. В то же время была предусмотрена система компенсаций, а также особые условия для стран, тесно интегрированных с США экономически. Эбрард в своем выступлении выразил уверенность, что достигнутое соглашение способствует сохранению Североамериканского соглашения о свободной торговле (USMCA/T-MEC), несмотря на текущие изменения в тарифной политике. "Сегодня 86% торговли между Мексикой, Канадой и США осуществляется без пошлин. Новые условия позволяют адаптировать нашу интеграцию к меняющемуся глобальному контексту и сохранить конкурентоспособность", — добавил министр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, мировая экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп