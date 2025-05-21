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В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины
В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины - 21.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины
Работу над меморандумом России и Украины никто не заинтересован затягивать, она идет динамично. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:58+0300
2025-05-21T12:58+0300
2025-05-21T12:58+0300
политика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Работу над меморандумом России и Украины никто не заинтересован затягивать, она идет динамично. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс. Работают все динамично. Мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда ожидать проект меморандума с российской стороны.Песков также отметил, что работа по подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной 1000 на 1000 ведется. Он также подчеркнул, что Россия приветствует усилия всех стран, которые хотят поспособствовать урегулированию украинского конфликта.
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины
Песков: работу над меморандумом РФ и Украины никто не заинтересован затягивать
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Работу над меморандумом России и Украины никто не заинтересован затягивать, она идет динамично. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс. Работают все динамично. Мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда ожидать проект меморандума с российской стороны.
Песков также отметил, что работа по подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной 1000 на 1000 ведется. Он также подчеркнул, что Россия приветствует усилия всех стран, которые хотят поспособствовать урегулированию украинского конфликта.
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