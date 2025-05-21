https://1prime.ru/20250521/memorandum-857787730.html

В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины

В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины - 21.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины

Работу над меморандумом России и Украины никто не заинтересован затягивать, она идет динамично. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T12:58+0300

2025-05-21T12:58+0300

2025-05-21T12:58+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Работу над меморандумом России и Украины никто не заинтересован затягивать, она идет динамично. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс. Работают все динамично. Мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда ожидать проект меморандума с российской стороны.Песков также отметил, что работа по подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной 1000 на 1000 ведется. Он также подчеркнул, что Россия приветствует усилия всех стран, которые хотят поспособствовать урегулированию украинского конфликта.

https://1prime.ru/20250521/reuters-857786880.html

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россия, украина, дмитрий песков