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Минфин разместил ОФЗ на 50 миллиардов рублей
Минфин разместил ОФЗ на 50 миллиардов рублей - 21.05.2025, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ на 50 миллиардов рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 50 | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T14:24+0300
2025-05-21T14:24+0300
2025-05-21T14:24+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 50 миллиардов рублей по номиналу при спросе в 100,228 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 66,6982% от номинала, средневзвешенная цена - 66,7097% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,05% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,05% годовых. Минфин на следующем аукционе предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
https://1prime.ru/20250514/ofz-857563476.html
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рынок, финансы, россия, минфин
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин
Минфин разместил ОФЗ на 50 миллиардов рублей
Минфин разместил ОФЗ 26239 на 50 млрд руб при спросе в 100,228 млрд руб
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 50 миллиардов рублей по номиналу при спросе в 100,228 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 66,6982% от номинала, средневзвешенная цена - 66,7097% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,05% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,05% годовых.
Минфин на следующем аукционе предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
Минфин разместил ОФЗ на 91,64 миллиард рублей