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Алиментщикам могут запретить покупать билеты повышенной комфортности
Алиментщикам могут запретить покупать билеты повышенной комфортности - 21.05.2025, ПРАЙМ
Алиментщикам могут запретить покупать билеты повышенной комфортности
Злостным должникам по алиментам предлагается запретить покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд, заявил на полях ПМЮФ первый заместитель... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:39+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – ПРАЙМ. Злостным должникам по алиментам предлагается запретить покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд, заявил на полях ПМЮФ первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. "Мы приготовили некие предложения... Запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт", - сказал он на полях ПМЮФ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Алиментщикам могут запретить покупать билеты повышенной комфортности
Минюст может запретить алиментщикам покупать билеты повышенной комфортности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – ПРАЙМ. Злостным должникам по алиментам предлагается запретить покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд, заявил на полях ПМЮФ первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.
"Мы приготовили некие предложения... Запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт", - сказал он на полях ПМЮФ.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов