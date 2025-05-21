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Алиментщикам могут запретить покупать билеты повышенной комфортности

Алиментщикам могут запретить покупать билеты повышенной комфортности - 21.05.2025, ПРАЙМ

Алиментщикам могут запретить покупать билеты повышенной комфортности

Злостным должникам по алиментам предлагается запретить покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд, заявил на полях ПМЮФ первый заместитель... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T12:39+0300

2025-05-21T12:39+0300

2025-05-21T12:39+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – ПРАЙМ. Злостным должникам по алиментам предлагается запретить покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд, заявил на полях ПМЮФ первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. "Мы приготовили некие предложения... Запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт", - сказал он на полях ПМЮФ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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бизнес, россия, санкт-петербург