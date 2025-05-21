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Моргун назвал Мариуполь одним из самых красивых городов Юга России
Моргун назвал Мариуполь одним из самых красивых городов Юга России - 21.05.2025, ПРАЙМ
Моргун назвал Мариуполь одним из самых красивых городов Юга России
Мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города заявил, что Мариуполь через 5-10 лет станет одним из самых красивых городов на... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T01:59+0300
2025-05-21T01:59+0300
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МАРИУПОЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города заявил, что Мариуполь через 5-10 лет станет одним из самых красивых городов на Юге России, потому что здесь живут трудолюбивые и любящие свой город люди.
"Я вижу его одним из самых, наверное, красивых городов Российской Федерации на Юге, потому что у нас приоритет - море Азовское, у нас трудолюбивые и любящие свой город люди. К нам особое отношение руководства Российской Федерации. Надеемся на то, что в скорейшее время, если промышленность у нас восстановится и жилой фонд, люди заживут счастливо. Мариуполь прежде был городом Святой Марии, это же не просто. Поэтому он интересен и инвесторам, интересен всем, ну, а самое главное, местным жителям. Я думаю, в скором времени это будет показательный город на территории Юга Российской Федерации", - ответил Моргун на вопрос о том, каким он видит Мариуполь через 5-10 лет.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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Моргун назвал Мариуполь одним из самых красивых городов Юга России
Мэр Моргун: Мариуполь станет одним из самых красивых городов на Юге России
МАРИУПОЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города заявил, что Мариуполь через 5-10 лет станет одним из самых красивых городов на Юге России, потому что здесь живут трудолюбивые и любящие свой город люди.
"Я вижу его одним из самых, наверное, красивых городов Российской Федерации на Юге, потому что у нас приоритет - море Азовское, у нас трудолюбивые и любящие свой город люди. К нам особое отношение руководства Российской Федерации. Надеемся на то, что в скорейшее время, если промышленность у нас восстановится и жилой фонд, люди заживут счастливо. Мариуполь прежде был городом Святой Марии, это же не просто. Поэтому он интересен и инвесторам, интересен всем, ну, а самое главное, местным жителям. Я думаю, в скором времени это будет показательный город на территории Юга Российской Федерации", - ответил Моргун на вопрос о том, каким он видит Мариуполь через 5-10 лет.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.