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Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I квартале упала на 32,9% - 21.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250521/msfo--857778347.html
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I квартале упала на 32,9%
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I квартале упала на 32,9% - 21.05.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I квартале упала на 32,9%
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале упала на 32,9% год к году и составила 12,979 миллиарда рублей, следует из данных биржи. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:57+0300
2025-05-21T10:51+0300
экономика
финансы
москва
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале упала на 32,9% год к году и составила 12,979 миллиарда рублей, следует из данных биржи.Как указано в таблице в сообщении биржи, чистая прибыль упала до 12,979 миллиарда рублей против 19,355 миллиарда годом ранее. Показатель EBITDA составил 19,212 миллиарда рублей против 25,503 миллиарда годом ранее."Комиссионные доходы составили 18,5 миллиарда рублей (+27% в годовом исчислении - ред.) в результате высокой активности клиентов и эмитентов, а также в связи с запуском новых продуктов и услуг. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов выросла до 65%. Чистый процентный доход составил 10,1 миллиарда (уменьшился на 48% - ред.). Операционные расходы в первом квартале 2025 года увеличились на 31,6% (до 12,868 миллиарда рублей - ред.), в основном за счет роста расходов на персонал и маркетинг", - сообщает биржа.Объем капитальных затрат составил 1,43 миллиарда рублей, средства в основном были направлены на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также разработку программного обеспечения. Размер собственных средств биржи по итогам первого квартала 2025 года составил 139,2 миллиарда рублей. По состоянию на конец отчетного периода биржа не имела долговых обязательств, также сообщила торговая площадка.
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финансы, москва
Экономика, Финансы, МОСКВА
09:57 21.05.2025 (обновлено: 10:51 21.05.2025)
 
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I квартале упала на 32,9%

Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в I квартале упала до 12,979 миллиарда рублей

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанк*Российская фондовая биржа ММВБ-РТС
*Российская фондовая биржа ММВБ-РТС - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале упала на 32,9% год к году и составила 12,979 миллиарда рублей, следует из данных биржи.
Как указано в таблице в сообщении биржи, чистая прибыль упала до 12,979 миллиарда рублей против 19,355 миллиарда годом ранее. Показатель EBITDA составил 19,212 миллиарда рублей против 25,503 миллиарда годом ранее.
"Комиссионные доходы составили 18,5 миллиарда рублей (+27% в годовом исчислении - ред.) в результате высокой активности клиентов и эмитентов, а также в связи с запуском новых продуктов и услуг. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов выросла до 65%. Чистый процентный доход составил 10,1 миллиарда (уменьшился на 48% - ред.). Операционные расходы в первом квартале 2025 года увеличились на 31,6% (до 12,868 миллиарда рублей - ред.), в основном за счет роста расходов на персонал и маркетинг", - сообщает биржа.
Объем капитальных затрат составил 1,43 миллиарда рублей, средства в основном были направлены на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также разработку программного обеспечения. Размер собственных средств биржи по итогам первого квартала 2025 года составил 139,2 миллиарда рублей. По состоянию на конец отчетного периода биржа не имела долговых обязательств, также сообщила торговая площадка.
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