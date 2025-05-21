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Чистая прибыль МТС в I квартале по МСФО снизилась на 87,6%

Чистая прибыль МТС в I квартале по МСФО снизилась на 87,6% - 21.05.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль МТС в I квартале по МСФО снизилась на 87,6%

Чистая прибыль МТС в первом квартале 2025 года по МСФО уменьшилась на 87,6%, до 4,9 миллиарда рублей, это связано с влиянием продажи бизнеса в Армении в первом... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T10:09+0300

2025-05-21T10:09+0300

2025-05-21T10:59+0300

экономика

бизнес

россия

армения

мтс

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль МТС в первом квартале 2025 года по МСФО уменьшилась на 87,6%, до 4,9 миллиарда рублей, это связано с влиянием продажи бизнеса в Армении в первом квартале 2024 года, говорится в отчете."Чистая прибыль Группы в первом квартале 2025 составила 4,9 миллиарда рублей, что на 87,6% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. Это связано с влиянием финансового результата от продажи бизнеса в Армении в первом квартале 2024 и ростом процентных расходов", - говорится в сообщении.Выручка увеличилась на 8,8%, до 175,5 миллиарда рублей. Такая динамика выручки в отчетном квартале обусловлена ростом доходов от базовых телеком-услуг, рекламного бизнеса AdTech и медиахолдинга, добавили в компании.Показатель OIBDA составил 63,3 миллиарда рублей, увеличившись на 7,1% год к году. Операционная прибыль в первом квартале уменьшилась на 4%, до 31,9 миллиарда рублей. Капитальные затраты выросли на 16,5% и составили 34,3 миллиарда рублей.При этом доходы от услуг связи в России выросли на 4,8% год к году, до 117,5 миллиарда рублей. Абонентская база выросла на 1,4 миллиона, до 82,7 миллиона абонентов.Чистый долг компании на 31 марта 2025 года составил 456,4 миллиарда рублей, сократившись на 0,5% год к году. Соотношение чистого долга к LTM OIBDA уменьшилось на 0,1 по сравнению с концом 2024 года и составило 1,8.

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бизнес, россия, армения, мтс