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Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО в I квартале снизилась в 4 раза - 21.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250521/mts--857781345.html
Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО в I квартале снизилась в 4 раза
Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО в I квартале снизилась в 4 раза - 21.05.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО в I квартале снизилась в 4 раза
Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО в I квартале 2025 года снизилась в 4 раза, до 1 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T10:45+0300
2025-05-21T10:45+0300
экономика
финансы
банки
мтс
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО в I квартале 2025 года снизилась в 4 раза, до 1 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации. "Чистая прибыль составила 1,0 миллиарда рублей по итогам первого квартала 2025 года. На снижение чистой прибыли главным образом повлияли снижение кредитного портфеля на фоне вызовов в регуляторной среде и валютная переоценка, вызванная укреплением курса рубля в первом квартале", - сообщается в релизе банка. Отмечается, что чистые процентные доходы после создания резервов выросли в отчетном периоде в 2,2 раза в годовом выражении и в 1,6 раза в квартальном, до 1,9 миллиарда рублей. Чистые комиссионные и прочие непроцентные доходы банка снизились в 3 раза и составили 3,1 миллиарда рублей. Кредитный портфель банка с начала текущего года сократился на 3,9%, до 370,8 миллиарда рублей, главным образом за счет замедления темпов кредитования, отметили в банке. Капитал банка за вычетом субординированных облигаций по состоянию на 31 марта составил 93,7 миллиарда рублей. "В первом квартале 2025 года банковский сектор продолжил работу в условиях жесткой денежно-кредитной политики, что требовало от нас повышенной внимательности и стратегической гибкости. В этих условиях команда "МТС банка" сосредоточилась на работе с активами с максимальной эффективностью на единицу риска", - прокомментировал председатель правления "МТС банка" Эдуард Иссопов, его слова приводятся в сообщении.
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финансы, банки, мтс
Экономика, Финансы, Банки, МТС
10:45 21.05.2025
 
Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО в I квартале снизилась в 4 раза

Чистая прибыль МТС банка по МСФО в I квартале снизилась до 1 миллиарда рублей

© пресс-служба банкаЛоготип "МТС банка"
Логотип МТС банка
© пресс-служба банка
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО в I квартале 2025 года снизилась в 4 раза, до 1 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.
"Чистая прибыль составила 1,0 миллиарда рублей по итогам первого квартала 2025 года. На снижение чистой прибыли главным образом повлияли снижение кредитного портфеля на фоне вызовов в регуляторной среде и валютная переоценка, вызванная укреплением курса рубля в первом квартале", - сообщается в релизе банка.
Отмечается, что чистые процентные доходы после создания резервов выросли в отчетном периоде в 2,2 раза в годовом выражении и в 1,6 раза в квартальном, до 1,9 миллиарда рублей. Чистые комиссионные и прочие непроцентные доходы банка снизились в 3 раза и составили 3,1 миллиарда рублей.
Кредитный портфель банка с начала текущего года сократился на 3,9%, до 370,8 миллиарда рублей, главным образом за счет замедления темпов кредитования, отметили в банке. Капитал банка за вычетом субординированных облигаций по состоянию на 31 марта составил 93,7 миллиарда рублей.
"В первом квартале 2025 года банковский сектор продолжил работу в условиях жесткой денежно-кредитной политики, что требовало от нас повышенной внимательности и стратегической гибкости. В этих условиях команда "МТС банка" сосредоточилась на работе с активами с максимальной эффективностью на единицу риска", - прокомментировал председатель правления "МТС банка" Эдуард Иссопов, его слова приводятся в сообщении.
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Чистая прибыль МТС в I квартале по МСФО снизилась на 87,6%
10:09
 
ЭкономикаФинансыБанкиМТС
 
 
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