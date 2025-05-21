https://1prime.ru/20250521/mts--857781345.html

Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО в I квартале снизилась в 4 раза

Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО в I квартале снизилась в 4 раза - 21.05.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО в I квартале снизилась в 4 раза

Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО в I квартале 2025 года снизилась в 4 раза, до 1 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T10:45+0300

2025-05-21T10:45+0300

2025-05-21T10:45+0300

экономика

финансы

банки

мтс

https://cdnn.1prime.ru/img/84063/95/840639568_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_43d1491a987fcfc454eb2f1360b35327.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО в I квартале 2025 года снизилась в 4 раза, до 1 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации. "Чистая прибыль составила 1,0 миллиарда рублей по итогам первого квартала 2025 года. На снижение чистой прибыли главным образом повлияли снижение кредитного портфеля на фоне вызовов в регуляторной среде и валютная переоценка, вызванная укреплением курса рубля в первом квартале", - сообщается в релизе банка. Отмечается, что чистые процентные доходы после создания резервов выросли в отчетном периоде в 2,2 раза в годовом выражении и в 1,6 раза в квартальном, до 1,9 миллиарда рублей. Чистые комиссионные и прочие непроцентные доходы банка снизились в 3 раза и составили 3,1 миллиарда рублей. Кредитный портфель банка с начала текущего года сократился на 3,9%, до 370,8 миллиарда рублей, главным образом за счет замедления темпов кредитования, отметили в банке. Капитал банка за вычетом субординированных облигаций по состоянию на 31 марта составил 93,7 миллиарда рублей. "В первом квартале 2025 года банковский сектор продолжил работу в условиях жесткой денежно-кредитной политики, что требовало от нас повышенной внимательности и стратегической гибкости. В этих условиях команда "МТС банка" сосредоточилась на работе с активами с максимальной эффективностью на единицу риска", - прокомментировал председатель правления "МТС банка" Эдуард Иссопов, его слова приводятся в сообщении.

https://1prime.ru/20250521/mts--857779635.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, мтс