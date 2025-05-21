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В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты
В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты - 21.05.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты
Мошенники вместо привычного "безопасного счета" стали использовать новые формулировки, чтобы усыпить бдительность жертв – например, "резервный",... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T15:58+0300
2025-05-21T15:58+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Мошенники вместо привычного "безопасного счета" стали использовать новые формулировки, чтобы усыпить бдительность жертв – например, "резервный", "декларационный" и "криптовалютный", предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По словам правоохранителей, аферисты используют психологические уловки, чтобы заставить гражданина поверить в необходимость перевода денег на "безопасный счет". "Злоумышленники придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность. Вот некоторые из них: криптовалютный - "ваши средства будут защищены благодаря технологии блокчейн!"; декларационный - "счет необходим для учета ваших средств перед проведением обыска"; секретный - "никто не сможет получить доступ, так как счет не индексируется в банковской системе"; резервный - "переведите средства на резервный счет на время проверки", - говорится в сообщении. В ведомстве также призывают не верить в "специальный защищенный счет" и "транспортировочный", который якобы обеспечит безопасность передачи средств. "Все эти счета - просто счета мошенников, а единственный по-настоящему безопасный - это ваш счет", - уверяют полицейские.
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Мошенничество, Финансы, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, МВД
В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты
МВД: мошенники придумали новые формулировки, чтобы усыпить бдительность жертв
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Мошенники вместо привычного "безопасного счета" стали использовать новые формулировки, чтобы усыпить бдительность жертв – например, "резервный", "декларационный" и "криптовалютный", предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По словам правоохранителей, аферисты используют психологические уловки, чтобы заставить гражданина поверить в необходимость перевода денег на "безопасный счет".
"Злоумышленники придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность. Вот некоторые из них: криптовалютный - "ваши средства будут защищены благодаря технологии блокчейн!"; декларационный - "счет необходим для учета ваших средств перед проведением обыска"; секретный - "никто не сможет получить доступ, так как счет не индексируется в банковской системе"; резервный - "переведите средства на резервный счет на время проверки", - говорится в сообщении.
В ведомстве также призывают не верить в "специальный защищенный счет" и "транспортировочный", который якобы обеспечит безопасность передачи средств.
"Все эти счета - просто счета мошенников, а единственный по-настоящему безопасный - это ваш счет", - уверяют полицейские.
Минпросвещения предупредило о мошенниках в период экзаменов