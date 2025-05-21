https://1prime.ru/20250521/mvd-857794475.html

В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты

В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты - 21.05.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали, какие аналоги "безопасного счета" используют аферисты

Мошенники вместо привычного "безопасного счета" стали использовать новые формулировки, чтобы усыпить бдительность жертв – например, "резервный",... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T15:58+0300

2025-05-21T15:58+0300

2025-05-21T15:58+0300

мошенничество

финансы

россия

общество

москва

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049777_0:87:3329:1961_1920x0_80_0_0_ae51d256612502985309033771f90b5b.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Мошенники вместо привычного "безопасного счета" стали использовать новые формулировки, чтобы усыпить бдительность жертв – например, "резервный", "декларационный" и "криптовалютный", предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По словам правоохранителей, аферисты используют психологические уловки, чтобы заставить гражданина поверить в необходимость перевода денег на "безопасный счет". "Злоумышленники придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность. Вот некоторые из них: криптовалютный - "ваши средства будут защищены благодаря технологии блокчейн!"; декларационный - "счет необходим для учета ваших средств перед проведением обыска"; секретный - "никто не сможет получить доступ, так как счет не индексируется в банковской системе"; резервный - "переведите средства на резервный счет на время проверки", - говорится в сообщении. В ведомстве также призывают не верить в "специальный защищенный счет" и "транспортировочный", который якобы обеспечит безопасность передачи средств. "Все эти счета - просто счета мошенников, а единственный по-настоящему безопасный - это ваш счет", - уверяют полицейские.

https://1prime.ru/20250521/ekzamen-857776757.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, общество , москва, мвд