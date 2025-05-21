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В МВФ призвали США сократить бюджетный дефицит
В МВФ призвали США сократить бюджетный дефицит - 21.05.2025, ПРАЙМ
В МВФ призвали США сократить бюджетный дефицит
добавлены подробности (7 абзац) | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T07:55+0300
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добавлены подробности (7 абзац)
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат призвала США сократить бюджетный дефицит и решить проблему растущего внешнего долга.
"Бюджетный дефицит США слишком большой, и его нужно сократить... В США должна быть фискальная политика, отвечающая требованиям снижения долга к ВВП с течением времени", - заявила Гопинат газете Financial Times, добавив, что отношение долга США к ВВП постоянно растёт.
По данным газеты, она также предупредила, что экономика США по-прежнему подвержена очень высокой неопределённости в торговой политике, несмотря на "позитивное развитие ситуации" со снижением администрацией президента страны Дональда Трампа пошлин на китайские товары.
"Приостановка пошлин с Китаем - это позитивное развитие ситуации", - отметила Гопинат, поприветствовав также соглашение между США и Великобританией.
Ранее Китай и США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
В начале мая на Даунинг-стрит после заключения первой торговой сделки после введения пошлин администрацией президента США Дональда Трампа сообщили, что США снизят пошлины на британские автомобили с 27,5% до 10%. Квота на импорт британских автомобилей по ставке 10% установлена на уровне 100 тысяч единиц в год, что примерно соответствует объему экспорта в 2024 году.
Глава минфина США Скотт Бессент 7 мая заявил, что госдолг США в абсолютных величинах продолжит расти.
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мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп, скотт бессент, мвф, financial times, минфин сша
Мировая экономика, Экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп, Скотт Бессент, МВФ, Financial Times, Минфин США
В МВФ призвали США сократить бюджетный дефицит
Замглавы МВФ Гопинат призвала США сократить бюджетный дефицит
добавлены подробности (7 абзац)
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат призвала США сократить бюджетный дефицит и решить проблему растущего внешнего долга.
"Бюджетный дефицит США слишком большой, и его нужно сократить... В США должна быть фискальная политика, отвечающая требованиям снижения долга к ВВП с течением времени", - заявила Гопинат газете Financial Times, добавив, что отношение долга США к ВВП постоянно растёт.
По данным газеты, она также предупредила, что экономика США по-прежнему подвержена очень высокой неопределённости в торговой политике, несмотря на "позитивное развитие ситуации" со снижением администрацией президента страны Дональда Трампа пошлин на китайские товары.
"Приостановка пошлин с Китаем - это позитивное развитие ситуации", - отметила Гопинат, поприветствовав также соглашение между США и Великобританией.
Ранее Китай и США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
В начале мая на Даунинг-стрит после заключения первой торговой сделки после введения пошлин администрацией президента США Дональда Трампа сообщили, что США снизят пошлины на британские автомобили с 27,5% до 10%. Квота на импорт британских автомобилей по ставке 10% установлена на уровне 100 тысяч единиц в год, что примерно соответствует объему экспорта в 2024 году.
Глава минфина США Скотт Бессент 7 мая заявил, что госдолг США в абсолютных величинах продолжит расти.