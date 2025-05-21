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В НАС допустили нехватку китайских машин для работы в такси - 21.05.2025, ПРАЙМ
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В НАС допустили нехватку китайских машин для работы в такси
В НАС допустили нехватку китайских машин для работы в такси - 21.05.2025, ПРАЙМ
В НАС допустили нехватку китайских машин для работы в такси
Китайские автопроизводители могут не достичь необходимого уровня локализации производства машин в РФ для работы в такси, это потребует значительных инвестиций,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T03:02+0300
2025-05-21T03:02+0300
бизнес
россия
экономика
рф
дальний восток
антон шапарин
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители могут не достичь необходимого уровня локализации производства машин в РФ для работы в такси, это потребует значительных инвестиций, такое мнение высказал РИА Новости вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Госдума в прошлый вторник приняла закон о требованиях по локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси в РФ. Один из авторов документа, глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов ранее сообщал РИА Новости, что закон может быть рассмотрен Совфедом на пленарном заседании 21 мая. Согласно документу, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из требований: совокупное количество баллов локализации должно соответствовать совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, либо указанный автомобиль должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Планируется, что закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу. "Я не думаю, что получится с помощью этой нормы изменить подход китайских производителей автомобилей к локализации… И, соответственно, я не думаю, что китайцы смогут набрать тот уровень локализации, который необходим. Это потребует колоссальных инвестиций", - сказал Шапарин. Он объяснил это слишком высоким установленным уровнем локализации, а также сложностями, связанными с определением фактического количества баллов за локализацию, которые присваиваются автомобилям. Шапарин также отметил, что импортные автомобили на сегодняшний день составляют большинство автомобилей такси, прежде всего, у самозанятых. "У самозанятых абсолютно точно будет очень большой процент, собственно, импортных автомобилей. В Сибири и Дальнем Востоке это, соответственно, 74-94% импортных автомобилей, работающих в такси", - уточнил вице-президент НАС. Он добавил, что значительное количество автомобилей в такси – это лизинговые машины, где представлено большое число импортных западных и восточных игроков.
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бизнес, россия, рф, дальний восток, антон шапарин, нами
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Дальний Восток, Антон Шапарин, НАМИ
03:02 21.05.2025
 
В НАС допустили нехватку китайских машин для работы в такси

Шапарин: локализация китайских автомобилей для работы в такси потребует инвестиций

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители могут не достичь необходимого уровня локализации производства машин в РФ для работы в такси, это потребует значительных инвестиций, такое мнение высказал РИА Новости вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Госдума в прошлый вторник приняла закон о требованиях по локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси в РФ. Один из авторов документа, глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов ранее сообщал РИА Новости, что закон может быть рассмотрен Совфедом на пленарном заседании 21 мая. Согласно документу, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из требований: совокупное количество баллов локализации должно соответствовать совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, либо указанный автомобиль должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
Планируется, что закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
"Я не думаю, что получится с помощью этой нормы изменить подход китайских производителей автомобилей к локализации… И, соответственно, я не думаю, что китайцы смогут набрать тот уровень локализации, который необходим. Это потребует колоссальных инвестиций", - сказал Шапарин.
Он объяснил это слишком высоким установленным уровнем локализации, а также сложностями, связанными с определением фактического количества баллов за локализацию, которые присваиваются автомобилям.
Шапарин также отметил, что импортные автомобили на сегодняшний день составляют большинство автомобилей такси, прежде всего, у самозанятых. "У самозанятых абсолютно точно будет очень большой процент, собственно, импортных автомобилей. В Сибири и Дальнем Востоке это, соответственно, 74-94% импортных автомобилей, работающих в такси", - уточнил вице-президент НАС.
Он добавил, что значительное количество автомобилей в такси – это лизинговые машины, где представлено большое число импортных западных и восточных игроков.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФДальний ВостокАнтон ШапаринНАМИ
 
 
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