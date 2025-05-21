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"Газпром" прокомментировал ситуацию с санкциями США в отношении NIS
"Газпром" прокомментировал ситуацию с санкциями США в отношении NIS - 21.05.2025, ПРАЙМ
"Газпром" прокомментировал ситуацию с санкциями США в отношении NIS
"Газпром" надеется на урегулирование ситуации с санкциями США в отношении сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), более 50% в которой владеет... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T20:24+0300
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энергетика
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "Газпром" надеется на урегулирование ситуации с санкциями США в отношении сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), более 50% в которой владеет группа, с учетом ее значения для Юго-Восточной Европы, сказал член правления "Газпрома" Сергей Кузнец на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). "Этот вопрос носит частный характер. Санкции (США в отношении NIS – ред.) были введены, выдается лицензия, которая продлевает их непосредственное применение. Поэтому я надеюсь, что в конечном счете все урегулируют с учетом значения NIS для Сербии и всей Юго-Восточной Европы. Это крупнейшее предприятие в области энергетики", – сказал Кузнец во время выступления. Минфин США 10 января ввел санкции против "Газпром нефти" и более 20 дочерних предприятий, включая NIS. Однако позже санкции против NIS были отсрочены – сначала до 28 апреля, затем до 27 июня. NIS на 44,85% принадлежит "Газпром нефти", 11,3% – "Газпрому", еще 29,87% у Сербии, а остальное – у миноритарных акционеров.
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nis, газпром, сербия, санкции против рф
Энергетика, NIS, Газпром, СЕРБИЯ, санкции против РФ
"Газпром" прокомментировал ситуацию с санкциями США в отношении NIS
"Газпром" выразил надежду на урегулирование ситуации с санкциями США в отношении NIS
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "Газпром" надеется на урегулирование ситуации с санкциями США в отношении сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), более 50% в которой владеет группа, с учетом ее значения для Юго-Восточной Европы, сказал член правления "Газпрома" Сергей Кузнец на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
"Этот вопрос носит частный характер. Санкции (США в отношении NIS – ред.) были введены, выдается лицензия, которая продлевает их непосредственное применение. Поэтому я надеюсь, что в конечном счете все урегулируют с учетом значения NIS для Сербии и всей Юго-Восточной Европы. Это крупнейшее предприятие в области энергетики", – сказал Кузнец во время выступления.
Минфин США 10 января ввел санкции против "Газпром нефти" и более 20 дочерних предприятий, включая NIS. Однако позже санкции против NIS были отсрочены – сначала до 28 апреля, затем до 27 июня.
NIS на 44,85% принадлежит "Газпром нефти", 11,3% – "Газпрому", еще 29,87% у Сербии, а остальное – у миноритарных акционеров.
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