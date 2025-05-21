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Выдача ипотеки в России в январе-апреле сократилась на 45%

Выдача ипотеки в России в январе-апреле сократилась на 45% - 21.05.2025, ПРАЙМ

Выдача ипотеки в России в январе-апреле сократилась на 45%

Объем выдачи ипотеки в России в январе-апреле 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 45% - до 868,96 миллиарда рублей,... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T09:52+0300

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2025-05-21T09:52+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России в январе-апреле 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 45% - до 868,96 миллиарда рублей, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Количество выданных ипотечных жилищных кредитов за четыре месяца снизилось на 48% - до 198,31 тысячи, указывается в сообщении организации. В апреле 2025 года, по данным ОКБ, российские банки выдали 62,30 тысячи ипотечных кредитов на 272,60 миллиарда рублей. В годовом отношении количество и объем выдач сократилось на 44%. "Средний размер ипотечного кредита увеличился на 1%: с 4,34 миллиона рублей в апреле 2024 года до 4,38 миллиона рублей в апреле 2025 года. Средний срок ипотечного кредитования за год стал короче на 10 месяцев: снижение с 274 месяцев (22 года 10 месяцев) в апреле 2024 года до 264 месяцев (22 года) в апреле 2025 года", – сообщило бюро. По сравнению с результатами марта количество выдач жилищных кредитов в апреле выросло на 11%, объем – на 9%, указывается в сообщении. Как добавляется в нем, в апреле новое жилье заняло 44% от общего количества и 57% от общего объема ипотечных кредитов. Средний размер кредита на покупку квартиры в новостройке составил 5,61 миллиона рублей, средний срок кредитования – 317 месяцев (26 лет 5 месяцев). Месяцем ранее доля первичного жилья занимала 53% от общего количества и 65% от общего объема ипотечного кредитования.

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