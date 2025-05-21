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Выдача ипотеки в России в январе-апреле сократилась на 45% - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Выдача ипотеки в России в январе-апреле сократилась на 45%
Выдача ипотеки в России в январе-апреле сократилась на 45% - 21.05.2025, ПРАЙМ
Выдача ипотеки в России в январе-апреле сократилась на 45%
Объем выдачи ипотеки в России в январе-апреле 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 45% - до 868,96 миллиарда рублей,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:52+0300
2025-05-21T09:52+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России в январе-апреле 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 45% - до 868,96 миллиарда рублей, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Количество выданных ипотечных жилищных кредитов за четыре месяца снизилось на 48% - до 198,31 тысячи, указывается в сообщении организации. В апреле 2025 года, по данным ОКБ, российские банки выдали 62,30 тысячи ипотечных кредитов на 272,60 миллиарда рублей. В годовом отношении количество и объем выдач сократилось на 44%. "Средний размер ипотечного кредита увеличился на 1%: с 4,34 миллиона рублей в апреле 2024 года до 4,38 миллиона рублей в апреле 2025 года. Средний срок ипотечного кредитования за год стал короче на 10 месяцев: снижение с 274 месяцев (22 года 10 месяцев) в апреле 2024 года до 264 месяцев (22 года) в апреле 2025 года", – сообщило бюро. По сравнению с результатами марта количество выдач жилищных кредитов в апреле выросло на 11%, объем – на 9%, указывается в сообщении. Как добавляется в нем, в апреле новое жилье заняло 44% от общего количества и 57% от общего объема ипотечных кредитов. Средний размер кредита на покупку квартиры в новостройке составил 5,61 миллиона рублей, средний срок кредитования – 317 месяцев (26 лет 5 месяцев). Месяцем ранее доля первичного жилья занимала 53% от общего количества и 65% от общего объема ипотечного кредитования.
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недвижимость, финансы, бизнес, москва
Экономика, Недвижимость, Финансы, Бизнес, МОСКВА
09:52 21.05.2025
 
Выдача ипотеки в России в январе-апреле сократилась на 45%

ОКБ: объем выдачи ипотеки в России в январе-апреле сократился на 45%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России в январе-апреле 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 45% - до 868,96 миллиарда рублей, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Количество выданных ипотечных жилищных кредитов за четыре месяца снизилось на 48% - до 198,31 тысячи, указывается в сообщении организации.
В апреле 2025 года, по данным ОКБ, российские банки выдали 62,30 тысячи ипотечных кредитов на 272,60 миллиарда рублей. В годовом отношении количество и объем выдач сократилось на 44%.
"Средний размер ипотечного кредита увеличился на 1%: с 4,34 миллиона рублей в апреле 2024 года до 4,38 миллиона рублей в апреле 2025 года. Средний срок ипотечного кредитования за год стал короче на 10 месяцев: снижение с 274 месяцев (22 года 10 месяцев) в апреле 2024 года до 264 месяцев (22 года) в апреле 2025 года", – сообщило бюро.
По сравнению с результатами марта количество выдач жилищных кредитов в апреле выросло на 11%, объем – на 9%, указывается в сообщении.
Как добавляется в нем, в апреле новое жилье заняло 44% от общего количества и 57% от общего объема ипотечных кредитов. Средний размер кредита на покупку квартиры в новостройке составил 5,61 миллиона рублей, средний срок кредитования – 317 месяцев (26 лет 5 месяцев). Месяцем ранее доля первичного жилья занимала 53% от общего количества и 65% от общего объема ипотечного кредитования.
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