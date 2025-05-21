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Опрос: Барделла и Ле Пен лидируют на выборах президента Франции

Опрос: Барделла и Ле Пен лидируют на выборах президента Франции - 21.05.2025, ПРАЙМ

Опрос: Барделла и Ле Пен лидируют на выборах президента Франции

Глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и лидер ее парламентской фракции Марин Ле Пен уверенно лидируют среди потенциальных кандидатов на выборы | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T07:58+0300

2025-05-21T07:58+0300

2025-05-21T07:58+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и лидер ее парламентской фракции Марин Ле Пен уверенно лидируют среди потенциальных кандидатов на выборы президента Франции в 2027 году, следует из исследования компаний Ifop и Fiducial для газеты Figaro. Согласно данным опроса, в случае, если кандидатом от "Национального объединения" был бы Барделла, он мог бы получить 31% голосов избирателей, ближайший конкурент – экс-премьер Эдуар Филипп – набирает 21%, далее идет лидер партии республиканцев, нынешний глава МВД Брюно Ретайо. Если участвовать в выборах смогла бы Марин Ле Пен, она также набрала бы 31% голосов, поддержка Филиппа и Ретайо при таком сценарии осталась бы на тех же значениях. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон в приводимых данных не фигурирует. Исследование проводилось с 19 по 20 мая среди 1114 французских избирателей, погрешность не указана. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Ле Пен подала апелляцию, решение может быть вынесено летом 2026 года.

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общество , мировая экономика, франция, москва, париж, марин ле пен, эммануэль макрон, еп, мвд