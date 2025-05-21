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"ЮТэйр" в январе-апреле увеличила перевозки самолетами - 21.05.2025, ПРАЙМ
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"ЮТэйр" в январе-апреле увеличила перевозки самолетами
"ЮТэйр" в январе-апреле увеличила перевозки самолетами - 21.05.2025, ПРАЙМ
"ЮТэйр" в январе-апреле увеличила перевозки самолетами
Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) в январе-апреле 2025 года увеличила перевозки самолетами на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T10:26+0300
2025-05-21T10:26+0300
бизнес
ютэйр
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) в январе-апреле 2025 года увеличила перевозки самолетами на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,9 миллиона пассажиров, сообщила авиакомпания. "В январе-апреле Группа "ЮТэйр" перевезла 2 083 872 пассажира. 1 906 283 - на самолетах, 177 589 - на вертолетах. На самолетах Группы пассажиропоток вырос на 2,8% к аналогичному периоду 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что 1,5 миллиона пассажиров (+6,9%) выбрали рейсы Utair для перелетов внутри страны и 400 тысяч - для путешествий за рубеж. В авиакомпании добавили, что было перевезено 4,4 миллионов тонн грузов и 500 тысяч тонн почты. Производственный налет составил 47 585 часов. Пассажиропоток группы на вертолетах вырос на 7,8%. Было перевезено 9,1 миллиона тонн грузов. Производственный налет составил 27 508 часов. В группу "ЮТэйр" входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.
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бизнес, ютэйр
Бизнес, ЮТэйр
10:26 21.05.2025
 
"ЮТэйр" в январе-апреле увеличила перевозки самолетами

Авиакомпания "ЮТэйр" в январе-апреле увеличила перевозки самолетами на 2,8%

ЮТэйр
ЮТэйр
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) в январе-апреле 2025 года увеличила перевозки самолетами на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,9 миллиона пассажиров, сообщила авиакомпания.
"В январе-апреле Группа "ЮТэйр" перевезла 2 083 872 пассажира. 1 906 283 - на самолетах, 177 589 - на вертолетах. На самолетах Группы пассажиропоток вырос на 2,8% к аналогичному периоду 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 1,5 миллиона пассажиров (+6,9%) выбрали рейсы Utair для перелетов внутри страны и 400 тысяч - для путешествий за рубеж. В авиакомпании добавили, что было перевезено 4,4 миллионов тонн грузов и 500 тысяч тонн почты. Производственный налет составил 47 585 часов.
Пассажиропоток группы на вертолетах вырос на 7,8%. Было перевезено 9,1 миллиона тонн грузов. Производственный налет составил 27 508 часов.
В группу "ЮТэйр" входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-апреле выросли на 2,4%
5 мая, 11:35
 
БизнесЮТэйр
 
 
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