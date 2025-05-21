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В Кремле прокомментировали планы США по созданию "Золотого купола"

В Кремле прокомментировали планы США по созданию "Золотого купола" - 21.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали планы США по созданию "Золотого купола"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал суверенным делом США планы властей в Вашингтоне по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО)... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T12:57+0300

2025-05-21T12:57+0300

2025-05-21T13:06+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал суверенным делом США планы властей в Вашингтоне по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. "Это суверенное дело Соединенных Штатов Америки. Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны. Так делают все страны, которые имеют для этого потенциал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к разработке США "Золотого купола".При этом пресс-секретарь отметил, что на данный момент детальной информации о проекте США по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" нет."Здесь необходимо понимать нюансы. Пока какой-то детализации этого проекта нет. И, безусловно, конечно же, в обозримом будущем сам ход развития событий требует возобновления контактов по вопросам стратостабильности", - сказал Песков.

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россия, сша, москва, рф, дмитрий песков, дональд трамп